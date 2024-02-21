Під час війни в Україні стрімко зростає рівень шахрайства — Finance.ua

Під час війни в Україні стрімко зростає рівень шахрайства Сьогодні 19:34 — Особисті фінанси

Під час війни в Україні стрімко зростає рівень шахрайства

82 609 кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві було відкрито за минулий рік. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів, ділиться даними Опендатабот

Востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням був встановлений у 2013 році - тоді кількість нових проваджень сягла 47 142. Після цього цифра йшла на спад аж до початку повномасштабного вторгнення.

Пандемія шахрайства не вщухає: вже у січні 2024 року було зафіксовано новий антирекорд — 8 421 відкрите провадження. До порівняння, це в 1,4 раза більше правопорушень, ніж у січні 2023 року.

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Натомість справ за ст. 190, які доходять до суду, від початку великої війни поменшало. Якщо у 2021 році їх було 34%, то протягом двох останніх років — лише 18%.

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