Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману — Finance.ua

Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману
Шахраї почали пропонувати українцям легкий заробіток в інтернеті. Мовляв, не потрібно нічого робити, достатньо надіслати суму коштів і чекати на її подвоєння. Але чи справді все так?
Як працює схема
Експерти Безоплатної правничої допомоги розповідають — спочатку все здається досить привабливим.
Ви отримуєте пропозицію переказати певну суму грошей з можливістю отримати вдвічі більше. Наприклад, спочатку вас попросять надіслати 100 гривень, натомість шахраї вам перекажуть 200 гривень, однак наступна сума вашого внеску почне збільшуватися, водночас подвоєних грошей ви так і не отримаєте. Здається, це — проста схема, в яку майже ніхто не повірить, але, на жаль, є люди, які потрапляють до цієї пастки.
Як захиститися
- Насамперед не вірте в «легкі гроші» та ніколи не переказуйте гроші невідомим особам, особливо в обмін на обіцянки великих прибутків.
- Краще уникати будь-яких схем, які вимагають передоплату або обіцяють надзвичайно великий прибуток за короткий час, оскільки вони часто є шахрайськими.
- Ретельно перевіряйте будь-які пропозиції, зокрема перш ніж передавати гроші чи особисту інформацію незнайомим особам у мережі «Інтернет».
Якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції за посиланням або повідомте про цю ситуацію за номером телефону: 0 800 505 170.
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