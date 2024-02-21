Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману — Finance.ua
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Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману

Особисті фінанси
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Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману
Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману
Шахраї почали пропонувати українцям легкий заробіток в інтернеті. Мовляв, не потрібно нічого робити, достатньо надіслати суму коштів і чекати на її подвоєння. Але чи справді все так?

Як працює схема

Експерти Безоплатної правничої допомоги розповідають — спочатку все здається досить привабливим.
Ви отримуєте пропозицію переказати певну суму грошей з можливістю отримати вдвічі більше. Наприклад, спочатку вас попросять надіслати 100 гривень, натомість шахраї вам перекажуть 200 гривень, однак наступна сума вашого внеску почне збільшуватися, водночас подвоєних грошей ви так і не отримаєте. Здається, це — проста схема, в яку майже ніхто не повірить, але, на жаль, є люди, які потрапляють до цієї пастки.

Як захиститися

  • Насамперед не вірте в «легкі гроші» та ніколи не переказуйте гроші невідомим особам, особливо в обмін на обіцянки великих прибутків.
  • Краще уникати будь-яких схем, які вимагають передоплату або обіцяють надзвичайно великий прибуток за короткий час, оскільки вони часто є шахрайськими.
  • Ретельно перевіряйте будь-які пропозиції, зокрема перш ніж передавати гроші чи особисту інформацію незнайомим особам у мережі «Інтернет».
Якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції за посиланням або повідомте про цю ситуацію за номером телефону: 0 800 505 170.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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