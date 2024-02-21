Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману — Finance.ua

Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману

Шахраї почали пропонувати українцям легкий заробіток в інтернеті. Мовляв, не потрібно нічого робити, достатньо надіслати суму коштів і чекати на її подвоєння. Але чи справді все так?

Як працює схема

Експерти Безоплатної правничої допомоги розповідають — спочатку все здається досить привабливим.

Ви отримуєте пропозицію переказати певну суму грошей з можливістю отримати вдвічі більше. Наприклад, спочатку вас попросять надіслати 100 гривень, натомість шахраї вам перекажуть 200 гривень, однак наступна сума вашого внеску почне збільшуватися, водночас подвоєних грошей ви так і не отримаєте. Здається, це — проста схема, в яку майже ніхто не повірить, але, на жаль, є люди, які потрапляють до цієї пастки.

Як захиститися

Насамперед не вірте в «легкі гроші» та ніколи не переказуйте гроші невідомим особам, особливо в обмін на обіцянки великих прибутків.

Краще уникати будь-яких схем, які вимагають передоплату або обіцяють надзвичайно великий прибуток за короткий час, оскільки вони часто є шахрайськими.

Ретельно перевіряйте будь-які пропозиції, зокрема перш ніж передавати гроші чи особисту інформацію незнайомим особам у мережі «Інтернет».

Якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції за посиланням або повідомте про цю ситуацію за номером телефону: 0 800 505 170.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.