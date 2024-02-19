Українців попередили про нове шахрайство з доставкою посилок — Finance.ua

Українців попередили про нове шахрайство з доставкою посилок Сьогодні 12:41 — Кримінал

Українців попередили про нове шахрайство з доставкою посилок

Міністерство внутрішніх справ повідомляє про новий вид шахрайства. Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

Однак повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Як не втратити свої гроші:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

«При розголошенні платіжної інформації - негайно зверніться до банку та заблокуйте карту», — наголосили в міністерстві.

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Нагадаємо, що часто шахраї ховаються під виглядом компаній, які пропонують роботу. Необхідно з особливою уважністю вивчати вакансії та роботодавців, щоб не потрапити у пастки аферистів. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раніше розповіло , як можна зрозуміти, де і з ким збираєтеся працювати, а також уникнути можливого шахрайства.

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