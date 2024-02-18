4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця

Особисті фінанси
23
4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця
4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця
Часто шахраї ховаються під виглядом компаній, які пропонують роботу. Необхідно з особливою уважністю вивчати вакансії та роботодавців, щоб не потрапити у пастки аферистів.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, як можна зрозуміти, де і з ким збираєтеся працювати, а також уникнути можливого шахрайства.
Читайте також
1. Звертайте увагу на місце публікації вакансії про роботу
Важливо, щоб це були відомі платформи з пошуки роботи, адже вони перевіряють та публікують вакансії лише від реальних роботодавців.
«Якщо пропозицію розміщено в соцмережах, то перегляньте сторінку автора публікації», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
У Мінреінтеграції наголошують, що інформація щодо роботи повинна бути конкретною та зрозумілою.
2. Переконайтеся, що ваш потенційний роботодавець реальний
У відомстві радять перевіряти, чи дійсно існує компанія, що розмістила оголошення, який у неї юридичний статус. Для перевірки можна скористатися безкоштовним сервісом YouControl. Уведіть у рядку пошуку назву бізнесу або прізвище його засновника.
3. Звертайте увагу на назву компанії/підприємства
Якщо раніше ви не знали про такого роботодавця, варто переглянути сайт компанії, а також, за наявності, подивитися на сторінки у соцмережах.
4. Ставте питання роботодавцю
Якщо вас щось цікавить, не соромтеся звертатися безпосередньо за необхідною інформацією, і стежте за тим, які дані цікавлять вашу компанію.
Читайте також
Пам’ятайте, що у ст. 25 КЗпП України забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.
У Мінреінтеграції нагадують, що роботодавець може цікавитися навичками професійного характеру, а ви — умовами співпраці, рівнем винагороди та наявністю можливостей для кар'єри.

Довідка Finance.ua:

  • 40 годин на тиждень — стільки часу в середньому люди присвячують роботі. І те, чи любимо ми свою справу, значно впливає на якість життя. Експерти Work.ua розповіли, чи відчувають українці match зі своєю професією.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.