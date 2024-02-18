4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця — Finance.ua

4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця
Часто шахраї ховаються під виглядом компаній, які пропонують роботу. Необхідно з особливою уважністю вивчати вакансії та роботодавців, щоб не потрапити у пастки аферистів.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, як можна зрозуміти, де і з ким збираєтеся працювати, а також уникнути можливого шахрайства.
1. Звертайте увагу на місце публікації вакансії про роботу
Важливо, щоб це були відомі платформи з пошуки роботи, адже вони перевіряють та публікують вакансії лише від реальних роботодавців.
«Якщо пропозицію розміщено в соцмережах, то перегляньте сторінку автора публікації», — йдеться у повідомленні.
У Мінреінтеграції наголошують, що інформація щодо роботи повинна бути конкретною та зрозумілою.
2. Переконайтеся, що ваш потенційний роботодавець реальний
У відомстві радять перевіряти, чи дійсно існує компанія, що розмістила оголошення, який у неї юридичний статус. Для перевірки можна скористатися безкоштовним сервісом YouControl. Уведіть у рядку пошуку назву бізнесу або прізвище його засновника.
3. Звертайте увагу на назву компанії/підприємства
Якщо раніше ви не знали про такого роботодавця, варто переглянути сайт компанії, а також, за наявності, подивитися на сторінки у соцмережах.
4. Ставте питання роботодавцю
Якщо вас щось цікавить, не соромтеся звертатися безпосередньо за необхідною інформацією, і стежте за тим, які дані цікавлять вашу компанію.
Пам’ятайте, що у ст. 25 КЗпП України забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.
У Мінреінтеграції нагадують, що роботодавець може цікавитися навичками професійного характеру, а ви — умовами співпраці, рівнем винагороди та наявністю можливостей для кар'єри.
Довідка Finance.ua:
- 40 годин на тиждень — стільки часу в середньому люди присвячують роботі. І те, чи любимо ми свою справу, значно впливає на якість життя. Експерти Work.ua розповіли, чи відчувають українці match зі своєю професією.
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