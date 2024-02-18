4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця — Finance.ua

4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця Сьогодні 16:21 — Особисті фінанси

4 поради від Мінреінтеграції, щоб перевірити роботодавця

Часто шахраї ховаються під виглядом компаній, які пропонують роботу. Необхідно з особливою уважністю вивчати вакансії та роботодавців, щоб не потрапити у пастки аферистів.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє , як можна зрозуміти, де і з ким збираєтеся працювати, а також уникнути можливого шахрайства.

Читайте також Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися до армії

1. Звертайте увагу на місце публікації вакансії про роботу

Важливо, щоб це були відомі платформи з пошуки роботи, адже вони перевіряють та публікують вакансії лише від реальних роботодавців.

«Якщо пропозицію розміщено в соцмережах, то перегляньте сторінку автора публікації», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Які вакансії пропонують на Єдиному порталі: від традиційних до незвичних

У Мінреінтеграції наголошують, що інформація щодо роботи повинна бути конкретною та зрозумілою.

2. Переконайтеся, що ваш потенційний роботодавець реальний

У відомстві радять перевіряти, чи дійсно існує компанія, що розмістила оголошення, який у неї юридичний статус. Для перевірки можна скористатися безкоштовним сервісом YouControl . Уведіть у рядку пошуку назву бізнесу або прізвище його засновника.

3. Звертайте увагу на назву компанії/підприємства

Якщо раніше ви не знали про такого роботодавця, варто переглянути сайт компанії, а також, за наявності, подивитися на сторінки у соцмережах.

4. Ставте питання роботодавцю

Якщо вас щось цікавить, не соромтеся звертатися безпосередньо за необхідною інформацією, і стежте за тим, які дані цікавлять вашу компанію.

Пам’ятайте, що у ст. 25 КЗпП України забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

У Мінреінтеграції нагадують, що роботодавець може цікавитися навичками професійного характеру, а ви — умовами співпраці, рівнем винагороди та наявністю можливостей для кар'єри.

Довідка Finance.ua:

40 годин на тиждень — стільки часу в середньому люди присвячують роботі. І те, чи любимо ми свою справу, значно впливає на якість життя. Експерти Work.ua розповіли, чи відчувають українці match зі своєю професією.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.