Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися до армії — Finance.ua

Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися до армії Сьогодні 07:31 — Особисті фінанси

Інтерес охочих приєднатися до лав ЗСУ через рекрутингові платформи не згасає, а на деякі вакансії припадає 60 кандидатів на одну вакансію.

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу керівник і засновник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв.

Зокрема, він опублікував свіжі дані агенції про популярність військових вакансій за оцінками громадськості:

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Перше місце посідає робота у штабі (діловоди, бухгалтери, юристи, офіцери управління, закупівельники), де на одне місце — 65 бажаючих. Друге місце — ІТ (програмування, різні види робіт), з кількістю 60 людей на вакансію. Третє - оператори безпілотників, 77 людей на місце. Наступна за популярністю вакансія пов’язана з роботою у пресслужбі - пресофіцери, оператори, відеографи, монтажери, СММ-спеціалісти, з цифрою в 76 охочих на вакансію. П’яте місце — категорія «інші»: кухарі, вибухотехніки, водолази, «усе, що специфічне потрапляє», пояснив Грезєв. Шосте місце — медицина. Сьоме місце за популярністю — транспорт (це суто водії). На восьмому місці - розвідка, повідомив експерт та зауважив, що це саме наземна розвідка, реальні бойові посади. Дев’яте місце — це зв’язок, зв’язківці. І десяте місце — піхота. Загалом напрямків за спеціальностями — більш як 20.

У той же час, у армії найбільша потреба є у піхоті. Друге місце за потребами — медичні спеціалісти, третє - штабна робота, четверте — ІТ, п’яте — оператори БПЛА, шосте — зв’язківці, сьоме — категорія «інше», восьме — командування (командири рот, відділів, взводів тощо), дев’яте — артилерія, потім пресслужба, сказав Грезєв.

Він також радить підписувати контракт.

«Ми рекомендуємо підписувати контракт, тому що контракт має додаткову перевірку від командування, плюс контракт теж зараз діє до кінця воєнного стану, як і мобілізація, плюс у контракті є додаткові бонуси», — пояснив Грезєв.

За дослідженнями рекрутингової компанії Lobby X щодо мотивів небажання приєднуватися до військової служби з’ясувалося, що не тільки страх смерті є причиною ухилення від мобілізації.

«Страх смерті здебільшого не зупиняє, він з’являється тільки в момент, коли людина зустрічається зі смертю. Багато в чому насправді спрацьовує неможливість контролювати своє майбутнє в цьому контексті, наприклад, можливість обрати посаду, обрати підрозділ, де служити», — зазначив він.

На думку Грезєва, якщо мобілізованому додати фактор визначеності, наприклад, розуміти строки служби, це стане «величезним бонусом до прогнозу».

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