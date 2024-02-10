Захист від фінансового шахрайства: Google створив нову програму — Finance.ua

Захист від фінансового шахрайства: Google створив нову програму Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Захист від фінансового шахрайства: Google створив нову програму

Google створив нову програму, щоб захистити користувачів від застосунків, які використовують для фінансового шахрайства. У рамках ініціативи підсилять захист від Google Play Protect.

Play Protect буде аналізувати та автоматично блокувати скачування застосунків, які можуть використовувати конфіденційні дозволи, які часто використовують для фінансового шахрайства.

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Сервіс перевірятиме додатки, встановленні не з офіційних магазинів, на наявність у них запитів на наступні дозволи:

Receive_SMS

Read_SMS

Bind_Notifications

Accessibility

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У найближчі кілька тижнів програму запустять у Сингапурі. Якщо Play Protect виявить, що програму, яку користувач намагається встановити, вимагає один або кілька з перелічених дозволів, встановлення автоматично блокуватиметься.

Довідка Finance.ua:

У Гонконзі співробітник транснаціональної компанії здійснив транзакції на $25 мільйонів на прохання нібито свого керівника під час відеоконференції. Як з’ясувалося, решта учасників зустрічі були діпфейком — витвором штучного інтелекту.

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