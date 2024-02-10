Захист від фінансового шахрайства: Google створив нову програму — Finance.ua
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Захист від фінансового шахрайства: Google створив нову програму

Технології&Авто
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Захист від фінансового шахрайства: Google створив нову програму
Захист від фінансового шахрайства: Google створив нову програму
Google створив нову програму, щоб захистити користувачів від застосунків, які використовують для фінансового шахрайства. У рамках ініціативи підсилять захист від Google Play Protect.
Play Protect буде аналізувати та автоматично блокувати скачування застосунків, які можуть використовувати конфіденційні дозволи, які часто використовують для фінансового шахрайства.
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Сервіс перевірятиме додатки, встановленні не з офіційних магазинів, на наявність у них запитів на наступні дозволи:
  • Receive_SMS
  • Read_SMS
  • Bind_Notifications
  • Accessibility
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У найближчі кілька тижнів програму запустять у Сингапурі. Якщо Play Protect виявить, що програму, яку користувач намагається встановити, вимагає один або кілька з перелічених дозволів, встановлення автоматично блокуватиметься.

Довідка Finance.ua:

  • У Гонконзі співробітник транснаціональної компанії здійснив транзакції на $25 мільйонів на прохання нібито свого керівника під час відеоконференції. Як з’ясувалося, решта учасників зустрічі були діпфейком — витвором штучного інтелекту.
За матеріалами:
mezha.media
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