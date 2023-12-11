Країни G7 домовились спільно боротися з телефонним шахрайством та ризиками ШІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни G7 домовились спільно боротися з телефонним шахрайством та ризиками ШІ

Технології&Авто
41
Країни G7 домовились спільно боротися з телефонним шахрайством та ризиками ШІ
Країни G7 домовились спільно боротися з телефонним шахрайством та ризиками ШІ
Міністри внутрішніх справ і безпеки країн «Групи семи» (G7) домовилися спільно боротися з міжнародною загрозою організованого телефонного шахрайства та використанням з цією метою штучного інтелекту (ШІ). Відповідна спільна заява була ухвалена 10 грудня за підсумками триденної зустрічі в Токіо.
Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що однією з головних тем переговорів стало транскордонне організоване шахрайство з використанням телекомунікацій та зростаючі збитки від такої діяльності.
Читайте також
Так, у Великій Британії за 2021−2022 фінансовий рік шляхом такого шахрайства злочинці вкрали близько 2,8 мільярда доларів, що в 11 разів більше, ніж у Японії. У США телефонне шахрайство, яким займаються групи з Південної Азії, призвело до щорічних втрат на суму близько 966 мільйонів доларів.
У спільній заяві також визнається, що штучний інтелект може бути використаний для терористичних актів або інших злочинів і шахрайства. Країни G7 пообіцяли сприяти обміну інформацією з бізнесом і промисловими колами для покращення можливостей розслідування таких злочинів. Міністри погодилися закликати операторів соціальних мереж вжити заходів для запобігання їх використанню в злочинних цілях, зокрема, захисту дітей від сексуальної експлуатації, включаючи дитячу порнографію.
Читайте також
Щодо економічної безпеки, країни G7 домовилися тісно співпрацювати, щоб ефективніше запобігати витоку чутливої інформації та передових технологій із державних установ і компаній.
Раніше повідомлялось, що країни ЄС і Європарламент погодили перший у світі комплексний закон щодо регулювання штучного інтелекту. Документ відкриває шлях для юридичного нагляду за технологіями, що використовуються в популярних генеративних сервісах штучного інтелекту, таких як ChatGPT.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.