Країни G7 домовились спільно боротися з телефонним шахрайством та ризиками ШІ — Finance.ua

Країни G7 домовились спільно боротися з телефонним шахрайством та ризиками ШІ
Міністри внутрішніх справ і безпеки країн «Групи семи» (G7) домовилися спільно боротися з міжнародною загрозою організованого телефонного шахрайства та використанням з цією метою штучного інтелекту (ШІ). Відповідна спільна заява була ухвалена 10 грудня за підсумками триденної зустрічі в Токіо.
Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що однією з головних тем переговорів стало транскордонне організоване шахрайство з використанням телекомунікацій та зростаючі збитки від такої діяльності.
Так, у Великій Британії за 2021−2022 фінансовий рік шляхом такого шахрайства злочинці вкрали близько 2,8 мільярда доларів, що в 11 разів більше, ніж у Японії. У США телефонне шахрайство, яким займаються групи з Південної Азії, призвело до щорічних втрат на суму близько 966 мільйонів доларів.
У спільній заяві також визнається, що штучний інтелект може бути використаний для терористичних актів або інших злочинів і шахрайства. Країни G7 пообіцяли сприяти обміну інформацією з бізнесом і промисловими колами для покращення можливостей розслідування таких злочинів. Міністри погодилися закликати операторів соціальних мереж вжити заходів для запобігання їх використанню в злочинних цілях, зокрема, захисту дітей від сексуальної експлуатації, включаючи дитячу порнографію.
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Щодо економічної безпеки, країни G7 домовилися тісно співпрацювати, щоб ефективніше запобігати витоку чутливої інформації та передових технологій із державних установ і компаній.
Раніше повідомлялось, що країни ЄС і Європарламент погодили перший у світі комплексний закон щодо регулювання штучного інтелекту. Документ відкриває шлях для юридичного нагляду за технологіями, що використовуються в популярних генеративних сервісах штучного інтелекту, таких як ChatGPT.
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