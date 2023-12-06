Штучний інтелект та доповнена реальність стануть основними інструментами для кібератак у 2024 році — Finance.ua

Штучний інтелект та доповнена реальність стануть основними інструментами для кібератак у 2024 році 06.12.2023, 01:31 — Технології&Авто

Штучний інтелект та доповнена реальність стануть основними інструментами для кібератак у 2024 році

Дослідники WatchGuard спрогнозували масштабні кібератаки у 2024 році, що відбуватимуться за участю чат-ботів на основі штучного інтелекту, великих мовних моделей та VR/MR-гарнітур. Детальніше про загрози для людства спеціалісти розповіли у власному щорічному огляді з кібербезпеки.

Представники WatchGuard попередили користувачів про поширення вішингу — методу телефонного шахрайства, пов’язаного з виманюванням реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації. Очікується, що кіберзлочинці візьмуть на озброєння інструменти на основі штучного інтелекту, автоматизуючи завдання, які раніше виконувалися вручну.

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Голосовий інтернет-протокол (VoIP) і технології автоматизації спростили масові комунікації, але людський фактор в операціях вішингу залишається незмінним. Втім, у WatchGuard спрогнозували вдосконалення цього методу шахрайства. «Поєднання підробленого аудіо та великих мовних моделей, керованих ШІ та здатних вести реалістичні розмови з жертвами, зробить революцію у вішингових операціях, потенційно усунувши потребу в безпосередній участі людини», — наголосили дослідники.

Привабливість гарнітур віртуальної та змішаної реальності (VR/MR) набирає обертів, але разом з цим неминуче викликає інтерес з боку зловмисних хакерів. Дослідники Threat Lab передбачають потенційну експлуатацію сенсорних даних з цих гарнітур, що дозволяє відтворювати оточення користувачів. У той же час, QR-коди, які є повсюдно поширеними, можуть стати основним об'єктом кібератак у 2024 році. Оскільки користувачі все частіше слідують за QR-кодами, ризик стати жертвою шкідливого посилання зростає, що є новим викликом для фахівців з кібербезпеки.

Нагадаємо — експерти кібербезпеки з австралійського Університету Маккуорі розробили штучний інтелект, який працює проти шахраїв. Розроблений вченими ШІ обманює телефонних аферистів. Система Apate, названа на честь грецької богині обману, використовує переконливу голосову генерацію, щоб розмовляти з реальними шахраями.

Мета ШІ - відволікти зловмисників від справжніх людей і даремно витратити їх час та ресурси. Професор Далі Каафар, виконавчий директор центру кібербезпеки Університету Маккуорі, вигадав новий ШІ після того як отримав дзвінок від шахрая. Він вирішив «пограти» з ним і протримав зловмисника на лінії 40 хвилин.

noworries За матеріалами:

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