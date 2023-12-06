Meta та IBM створили альянс для розробки загальної моделі штучного інтелекту — Finance.ua

Meta та IBM створили альянс для розробки загальної моделі штучного інтелекту Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Meta та IBM створили альянс для розробки загальної моделі штучного інтелекту

Компанії Мета Platforms та IBM створили коаліцію (AI Alliance) з понад 50 компаній, які займаються штучним інтелектом, та дослідницьких установ, які просувають ШІ-модель з відкритим кодом.

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Зазначається, що у AI Alliance, членами якого є компанії Intel, Oracle та Токійський університет, заявили, що об'єднують свої ресурси, щоб підтримувати «відкриті інновації та відкриту науку» у сфері ШІ.

Члени цього альянсу значною мірою підтримують відкритий вихідний код для штучного інтелекту. Такий підхід, який спирається на історію співпраці між великими технічними компаніями, науковцями та рухом незалежних програмістів, дозволяє надавати технологію безкоштовно.

У IBM заявили, що з серпня працюють з Meta Platforms, щоб об'єднати організації, які не були в центрі уваги світу, як наприклад OpenAI.

«Відверто кажучи, ми були трохи незадоволені загальними дебатами та дискусіями щодо штучного інтелекту протягом останнього року», — сказав віцепрезидент IBM Даріо Гіл.

Зазначається, що компанії хочуть мати більше постачальників продуктів ШІ, щоб зменшити ризик роботи з одним постачальником, і досліджують інші системи ШІ як життєздатні альтернативи.

Укрінформ За матеріалами:

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