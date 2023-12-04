IBM і NASA створюють модель штучного інтелекту для погодних програм — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

IBM і NASA створюють модель штучного інтелекту для погодних програм

Технології&Авто
44
IBM і NASA створюють модель штучного інтелекту для погодних програм
IBM і NASA створюють модель штучного інтелекту для погодних програм
Технологічна компанія IBM і Космічне агентство NASA спільно розробляють базову модель штучного інтелекту для кращого аналізу погоди та клімату.
Про це пише Metaverse Post.
Читайте також
IBM і NASA очікують, що нова модель штучного інтелекту матиме розширену доступність, швидший час вироблення висновку та більшу різноманітність даних порівняно з наявними моделями штучного інтелекту, такими, як GraphCast і Fourcastnet.
Емулятори ШІ можуть робити прогнози погоди на основі наборів навчальних даних, але вони не мають іншого застосування. Вони також не можуть, як кажуть в IBM, «розшифрувати фізику», що лежить в основі прогнозування погоди.
Читайте також
Зазначається, що нова модель матиме підвищену точність у прогнозуванні погоди та інших кліматичних програмах.
«Після навчання модель буде відкрито доступна на Hugging Face, що зробить моделювання погоди та клімату набагато доступнішим для світової дослідницької спільноти. Ця робота є частиною більших зусиль IBM і NASA з розробки базових моделей, які можуть відповісти на деякі з найнагальніших запитань про наш мінливий клімат і довкілля», — написали компанії в офіційному анонсі.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.