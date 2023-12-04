IBM і NASA створюють модель штучного інтелекту для погодних програм — Finance.ua

IBM і NASA створюють модель штучного інтелекту для погодних програм
Технологічна компанія IBM і Космічне агентство NASA спільно розробляють базову модель штучного інтелекту для кращого аналізу погоди та клімату.
Про це пише Metaverse Post.
IBM і NASA очікують, що нова модель штучного інтелекту матиме розширену доступність, швидший час вироблення висновку та більшу різноманітність даних порівняно з наявними моделями штучного інтелекту, такими, як GraphCast і Fourcastnet.
Емулятори ШІ можуть робити прогнози погоди на основі наборів навчальних даних, але вони не мають іншого застосування. Вони також не можуть, як кажуть в IBM, «розшифрувати фізику», що лежить в основі прогнозування погоди.
Зазначається, що нова модель матиме підвищену точність у прогнозуванні погоди та інших кліматичних програмах.
«Після навчання модель буде відкрито доступна на Hugging Face, що зробить моделювання погоди та клімату набагато доступнішим для світової дослідницької спільноти. Ця робота є частиною більших зусиль IBM і NASA з розробки базових моделей, які можуть відповісти на деякі з найнагальніших запитань про наш мінливий клімат і довкілля», — написали компанії в офіційному анонсі.
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