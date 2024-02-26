Обережно, шахраї: зловмисники обманюють пенсіонерів, яким потрібно пройти ідентифікацію — Finance.ua

Обережно, шахраї: зловмисники обманюють пенсіонерів, яким потрібно пройти ідентифікацію Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Обережно, шахраї: зловмисники обманюють пенсіонерів, яким потрібно пройти ідентифікацію

Пенсіонерам в Україні необхідно пройти ідентифікацію. Це потрібно зробити внутрішньо переміщеним особам, щоб надалі нараховувались виплати від держави. Тут шахраї вигадали нову схему, як обманювати пенсіонерів.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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У ПФУ повідомляють, що невідомі особи представляються працівниками відомства та просять у пенсіонерів надати реквізити банківських карток

У відомстві наголошують, що фахівцям не потрібна така інформація для подачі заявки або ідентифікації, а тим паче для відновлення виплат.

«Офіційно заявляємо, що ані для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку, ані для процедури ідентифікації, продовження чи поновлення виплат, уповноважені працівники Фонду не використовують для підтвердження особи пенсіонера інформацію про реквізити банківських карток. Це не передбачено жодним нормативним документом», — йдеться в повідомленні.

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Зверніть увагу, що жоден нормативний документ подібних запитів не передбачає.

У ПФУ радять українцям звертатися до Національної поліції, якщо їм телефонують з проханням видати конфіденційні дані про банківський рахунок.

Довідка Finance.ua:

Не розголошуйте дані картки . Не повідомляйте нікому повні реквізити картки (номер, термін дії та СVC2-код), ПІН-код, пароль для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші паролі і коди, надіслані в SMS.

. Не повідомляйте нікому повні реквізити картки (номер, термін дії та СVC2-код), ПІН-код, пароль для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші паролі і коди, надіслані в SMS. Змінюйте ПІН-код та паролі . Після отримання картки необхідно змінити ПІН-код, який вам надали. Це можна зробити у банкоматі. Час від часу змінюйте ПІН-коди карток, а також паролі до онлайн-банкінгу.

. Після отримання картки необхідно змінити ПІН-код, який вам надали. Це можна зробити у банкоматі. Час від часу змінюйте ПІН-коди карток, а також паролі до онлайн-банкінгу. Не відповідайте на підозрілі питання . Часто шахраї прикидаються представниками банку, однак справжні працівники ніколи не попросять повідомити їм будь-які персональні дані або одноразовий код з SMS.

. Часто шахраї прикидаються представниками банку, однак справжні працівники ніколи не попросять повідомити їм будь-які персональні дані або одноразовий код з SMS. Не гайте часу. У випадку, якщо з вашої картки почали списуватися кошти, потрібно швидко звертатися до вашого банку з проханням заблокувати картку. Працівники повідомлять вас про наступні дії.

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