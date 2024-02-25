У ПФУ пояснили, чому деякі жінки можуть втратити частину стажу і як це вирішити — Finance.ua
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У ПФУ пояснили, чому деякі жінки можуть втратити частину стажу і як це вирішити

Особисті фінанси
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У ПФУ пояснили, чому деякі жінки можуть втратити частину стажу і як це вирішити
У ПФУ пояснили, чому деякі жінки можуть втратити частину стажу і як це вирішити
У Пенсійному фонді України зазначають, що для деяких жінок можуть виникнути певні складнощі під час виходу на пенсію через зміну прізвища.
Про це повідомили представники ПФУ.
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За їхніми словами, труднощі в нарахуванні стажу до пенсії можуть бути спричинені зміною прізвища, коли жінка виходить заміж. Бувають і ситуації, коли шлюб розірвано, а документи не збереглися. Особливо складною є ситуація, коли шлюбів було кілька і жінка кожного разу змінювала прізвище.
Тому в таких випадках виникають проблеми у з’ясуванні, протягом якого періоду часу і під яким прізвищем пропрацювала громадянка. Це може спричинити втрату частини стажу, необхідного для пенсії.
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У відомстві радять, що робити у таких ситуаціях, щоб зберегти страховий стаж, адже саме наявність необхідної тривалості стажу — головна умова вчасного виходу на «заслужений відпочинок».

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

У 2024 році українцям необхідно мати як мінімум 31 рік стажу для виходу на пенсію в 60 років. Надалі прогнозується, що вимоги будуть посилюватися. Так, у 2025 році потрібно буде мати вже 32 роки страхового стажу.

Як підтвердити стаж через зміну прізвища

Експерти радять подбати про витяг з державного реєстру актів цивільного стану. Його можна замовити звернувшись до будь-якого РАГСу, — незалежно від місця проживання, чи місця, де свого часу був зареєстрований чи розірваний укладений шлюб.
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Щоб одержати виписку з Реєстру, жінка повинна подати заяву, зазначивши:
  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дата та місце народження;
  • серія та номер свідоцтва про держреєстрацію відповідного акту цивільного стану, дату його видачі;
  • реєстраційний номер, згідно з яким внесли відомості про акт громадянського стану.
У випадку, якщо особі необхідна виписка з Реєстру, яка засвідчує шлюб чи розірвання шлюбу, тоді потрібно вказувати і прізвище, ім'я та по батькові іншого чоловіка.
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Подавати відповідні запити про надання необхідного документа можна наступним чином:
  • особисто через відділ держреєстрації актів цивільного стану;
  • відправивши документи поштою (рекомендований лист).
Це можна зробити не особисто, а через законного представника.
Нагадаємо, за даними ПФУ, якщо відбулася зміна прізвища в учасника бойових дій, повторна реєстрація в реєстрі пільговиків не є необхідною. У відомстві повідомляють, що інформація про осіб, які мають право на пільги, зберігається у Єдиному державному автоматизованому реєстрі. Органи Пенсійного фонду ведуть облік пільговиків через формування кожної персональної облікової картки.
За матеріалами:
Novyny.live
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