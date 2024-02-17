У ПФУ повідомили, чи відбудуться зміни в нарахуванні пільг у 2024 році — Finance.ua

У ПФУ повідомили, чи відбудуться зміни в нарахуванні пільг у 2024 році
У 2024 році українцям, які отримують пільги в залежності від доходів, автоматично продовжать надання допомоги.
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.
У регуляторі зазначили, що йдеться про пільговиків, які отримували виплати у 2023 році, однак втратили право 31 грудня.
«Із січня 2024 року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг буде визначено органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сім'єю пільговика за період з липня по грудень 2023 року», — йдеться в повідомленні.
У ПФУ пояснили, що право на отримання пільг поновиться автоматично, а особисте звернення за відновленням допомоги потрібно у випадку, коли у пільговика відбулись зміни:
- у складі сім'ї;
- місці проживання;
- переліку послуг, на які призначено пільги.
Пенсійний фонд отримає інформацію про дохід сім'ї у лютому, після чого розрахує пільгу на наступний період.
У ПФУ зауважили, якщо середньомісячний дохід сім'ї пільговика на одну особу перевищує визначену суму, яка надає право на податкову соціальну пільгу (4 240 гривень у 2024 році), тоді можна подати заяву на отримання житлової субсидії.
Довідка Finance.ua:
В Україні надається пільга на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу у розмірі 100%, 50% і 25% знижки.
Користуватися такими пільгами можуть:
- українці з особливими заслугами перед Батьківщиною та члени родини;
- працівники сфери культури та пенсіонери-освітяни із сільської місцевості;
- багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
- дружина/чоловік померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- сім'ї з дітьми з інвалідністю;
- учасники війни;
- діти війни.
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