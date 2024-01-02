Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати причиною відмови у виплатах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати причиною відмови у виплатах

Особисті фінанси
147
Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати причиною відмови у виплатах
Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати причиною відмови у виплатах
Страховим стажем є період, протягом якого за особу, що підлягає загальнообов’язковому державному соцстрахуванню, щомісяця відраховували внески в сумі, не меншій, ніж мінімально можливий страховий внесок, що і є підставою для подальшого призначення пенсійної допомоги.
Про те, в яких ситуаціях страховий стаж, необхідний для визначення розміру пенсії, можуть не врахувати в законному порядку, пише Telegram-канал Пенсійного фонду Вінницької області України.
Читайте також
Ключові чинники відсутності підтвердження сплати вищеописаних внесків за відпрацьований час:
  • роботодавцем не відраховано/відраховано не в повному розмірі належні внески;
  • за підприємством числяться заборгованості зі сплати страхових внесків;
  • роботодавець пройшов процедуру банкрутства і заборгованості підприємства списали — стаж працівникам не зараховується;
  • внесок перерахували на інший розрахунковий рахунок;
  • з невідомих технічних причин.
Нагадаємо, Кабінет міністрів найближчим часом продовжить строк фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку на три місяці - до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.
Згідно зі щорічним глобальним індексом, Нідерланди повернули собі звання найкращої у світі пенсійної системи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Національний банк новин
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.