Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати причиною відмови у виплатах — Finance.ua

Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати причиною відмови у виплатах Сьогодні 18:42 — Особисті фінанси

Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати причиною відмови у виплатах

Страховим стажем є період, протягом якого за особу, що підлягає загальнообов’язковому державному соцстрахуванню, щомісяця відраховували внески в сумі, не меншій, ніж мінімально можливий страховий внесок, що і є підставою для подальшого призначення пенсійної допомоги.

Про те, в яких ситуаціях страховий стаж, необхідний для визначення розміру пенсії, можуть не врахувати в законному порядку, пише Telegram-канал Пенсійного фонду Вінницької області України.

Ключові чинники відсутності підтвердження сплати вищеописаних внесків за відпрацьований час:

роботодавцем не відраховано/відраховано не в повному розмірі належні внески;

за підприємством числяться заборгованості зі сплати страхових внесків;

роботодавець пройшов процедуру банкрутства і заборгованості підприємства списали — стаж працівникам не зараховується;

внесок перерахували на інший розрахунковий рахунок;

з невідомих технічних причин.

Нагадаємо, Кабінет міністрів найближчим часом продовжить строк фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку на три місяці - до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Згідно зі щорічним глобальним індексом, Нідерланди повернули собі звання найкращої у світі пенсійної системи.

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