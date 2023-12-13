Спецпенсії та пенсійний вік — відомо, що чекає МВФ від України у 2024-му — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Спецпенсії та пенсійний вік — відомо, що чекає МВФ від України у 2024-му

Казна та Політика
260
Спецпенсії та пенсійний вік — відомо, що чекає МВФ від України у 2024-му
Спецпенсії та пенсійний вік — відомо, що чекає МВФ від України у 2024-му
Українська влада взяла зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нових спецпенсій, пільг, а також пенсійного віку. Це прописали у листі про наміри до керівництва фонду.
Про це пише Новини. Live з посиланням на Меморандуму із МВФ.
Відповідно до документа, влада має намір здійснити розробку концептуальної основи для реформи пенсійної системи в Україні. Також розглядають можливість реалізації другого рівня пенсійної схеми у разі створення для цього умов.
Читайте також
Водночас, всі запропоновані правки до законодавства, що дозволять розширити пенсійні витрати, повинні мати середньостроковий аналіз бюджетної та боргової стійкості, а також супроводжуватися визначенням потрібних фінансових ресурсів у змінах до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).
Зокрема, в меморандумі згадуються нові спецпенсії та пільги, а також пенсійний вік для українців. При цьому влада пообіцяла:
  • не запроваджувати нові спеціальні пенсії чи пільги;
  • не збільшувати необов’язкову допомогу;
  • не вводити змін, що можуть призвести до зниження встановленого чинним законодавством пенсійного віку.
Читайте також
Оновлений Меморандум із Міжнародним валютним фондом підписали президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль, голова Міністерства фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний.
Як відомо, у Меморандумі містяться добровільні зобов’язання української влади реалізувати певні кроки.

Довідка Finance.ua:

  • в 2024 році зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком;
  • раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень.

Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість 👨‍🦳👩‍🦳

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.