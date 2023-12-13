Спецпенсії та пенсійний вік — відомо, що чекає МВФ від України у 2024-му Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Спецпенсії та пенсійний вік — відомо, що чекає МВФ від України у 2024-му

Українська влада взяла зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нових спецпенсій, пільг, а також пенсійного віку. Це прописали у листі про наміри до керівництва фонду.

Про це пише Новини. Live з посиланням на Меморандуму із МВФ.

Відповідно до документа, влада має намір здійснити розробку концептуальної основи для реформи пенсійної системи в Україні. Також розглядають можливість реалізації другого рівня пенсійної схеми у разі створення для цього умов.

Водночас, всі запропоновані правки до законодавства, що дозволять розширити пенсійні витрати, повинні мати середньостроковий аналіз бюджетної та боргової стійкості, а також супроводжуватися визначенням потрібних фінансових ресурсів у змінах до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зокрема, в меморандумі згадуються нові спецпенсії та пільги, а також пенсійний вік для українців. При цьому влада пообіцяла:

не запроваджувати нові спеціальні пенсії чи пільги;

не збільшувати необов’язкову допомогу;

не вводити змін, що можуть призвести до зниження встановленого чинним законодавством пенсійного віку.

Оновлений Меморандум із Міжнародним валютним фондом підписали президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль, голова Міністерства фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний.

Як відомо, у Меморандумі містяться добровільні зобов’язання української влади реалізувати певні кроки.

Довідка Finance.ua:

в 2024 році зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком;

раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень.

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