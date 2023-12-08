У ПФУ назвали тривалість страхового стажу для виходу на пенсію за віком у 2024 році — Finance.ua

У ПФУ назвали тривалість страхового стажу для виходу на пенсію за віком у 2024 році Вчора 13:01 — Казна та Політика

У ПФУ назвали тривалість страхового стажу для виходу на пенсію за віком у 2024 році

В 2024 році зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

З 1 січня 2024 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадяни повинні мати в своєму активі, як мінімум, 31 рік страхового стажу.

Натомість люди у яких, після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу не менше 21 року. За наявності страхового стажу від 15 до 20 років, пенсійні виплати призначать в 65 років.

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 2028 року.

Так, щоб вийти на пенсію в 60 років в 2028 році потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу

Довідка Finance.ua:

Міністерство юстиції України роз’яснило окреме питання щодо зарахування страхового стажу. У відомстві пояснили, чи зберігається страховий стаж, коли на підприємстві, яке зараз не працює, працівникам виплачують пів ставки;

працівники деяких професій можуть значно раніше вийти на пенсію та отримувати виплати за вислугою років. Це пов’язано з тим, що з часом така робота може призвести до втрати професійної працездатності;

з березня поточного року українці отримали можливість «купити» страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ.

УНН За матеріалами:

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