Призначення пенсії: як зараховується стаж, якщо внески сплачено в останній день місяця — Finance.ua

Призначення пенсії: як зараховується стаж, якщо внески сплачено в останній день місяця Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

Призначення пенсії: як зараховується стаж, якщо внески сплачено в останній день місяця

В Україні кожного року зростає кількість стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Тому, щоб вийти на пенсію у віці 60 років у 2023 році, майбутньому пенсіонеру треба накопичити мінімум 30 років стажу.

В Пенсійному фонді України розповіли , коли буде зараховано до страхового стажу місяць, у якому cплату добровільного пенсійного внеску здійснено в останній день місяця.

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Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України (стаття 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо внесок сплачено, наприклад, в останній день серпня і на рахунок Пенсійного фонду кошти надійшли в цей же день, до стажу буде зараховано місяць, в якому проведено платіж. Якщо ж кошти на рахунок надійшли в перший день вересня, то до стажу буде зараховано вересень.

Розмір пенсії залежить від кількості страхового стажу та інших факторів. Іноді українці плутають його із загальним трудовим стажем.

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