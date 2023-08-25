Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця — Finance.ua

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця

В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися, пише ТСН

2023 року, щоб стати пенсіонером у 60, потрібно мати 30 років підтвердженого страхового стажу.

Ті пенсіонери, які мають менший стаж роботи, зможуть стати пенсіонерами лише у 63 чи 65 років.

У якому віці, за наявності якого страхового стажу зможуть вийти на пенсію за віком українці 2023 року:

Громадяни, яким виповниться 2023 року 60 років, якщо у них буде стаж не менше 30 років.

Українці, яким виповниться 63 роки і які накопичать не менше 20 років стажу.

Особи похилого віку, яким виповниться наступного року 65 років зі стажем не менше 15 років.

Ті ж громадяни, хто наступного року не зумів до 65 років накопичити й 15-річний стаж роботи, на пенсію розраховувати взагалі не можуть. Після досягнення 65 років вони зможуть лише отримувати соціальну допомогу від держави.

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Поступовий перехід до нових вимог страхового стажу планується завершити 2028 року. Тоді, щоб вийти на пенсію у 60 років, треба буде мати щонайменше 35 років стажу.

Які вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію по роках

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має відповідний стаж, а саме:

2023 року — від 30 років стажу,

2024 — від 31 року стажу,

2025 — від 32 років стажу,

2026 — від 33 років стажу,

2027 — від 34 років стажу,

2028 — від 35 років стажу.

З яким стажем, у якому році можна вийти на пенсію у 63 роки:

2023 року — від 20 до 30 років стажу,

2024 — від 21 до 31 року стажу,

2025 — від 22 до 32 років стажу,

2026 — від 23 до 33 років стажу,

2027 — від 24 до 34 років стажу,

2028 — від 25 до 35 років стажу.

Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 65 років:

2023 року — від 15 до 20 років стажу,

2024 — від 15 до 21 року стажу,

2025 — від 15 до 22 років стажу,

2026 — від 15 до 23 років стажу,

2027 — від 15 до 24 років стажу,

2028 — від 15 до 25 років стажу.

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