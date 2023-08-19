Неповний місяць праці зарахується до трудового стажу пенсіонера як повноцінний: за яких умов — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Неповний місяць праці зарахується до трудового стажу пенсіонера як повноцінний: за яких умов

Особисті фінанси
45
Неповний місяць праці зарахується до трудового стажу пенсіонера як повноцінний: за яких умов
Неповний місяць праці зарахується до трудового стажу пенсіонера як повноцінний: за яких умов
В період війни держава намагається фінансово підтримувати пенсіонерів і нараховувати їм основні та додаткові виплати. Бувають ситуації, коли роки праці можуть бути не зараховані до трудового стажу. Однак у українців постало запитання, чи зараховується неповний місяць роботи до стажу як повний.
Як пояснюють у Пенсійному фонді України на сторінці у Facebook, неповний місяць буде вважатись повним за умови, коли особа сплачує мінімальний страховий внесок.

Читайте також: Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість

Тож, українцю, за бажанням, треба сплатити 1474 гривні. Це мінімальний розмір внеску, бо мінімальна зарплата в Україні становить 6700 гривень (від суми треба забрати 22%).
Тому повний місяць зарахується до стажу, якщо за місяць працівникові нарахували зарплатню в розмірі не менше 6700 грн і сплатили з неї страховий внесок. При цьому не важливо, скільки днів він пропрацював.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні новий законопроєкт пропонує враховувати українцям набутий за кордоном стаж для призначення пенсії;
  • українські пенсіонери, у яких стаж вищий за страхову норму, мають право на доплату. Вона нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно з законом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.