Неповний місяць праці зарахується до трудового стажу пенсіонера як повноцінний: за яких умов — Finance.ua

Неповний місяць праці зарахується до трудового стажу пенсіонера як повноцінний: за яких умов
В період війни держава намагається фінансово підтримувати пенсіонерів і нараховувати їм основні та додаткові виплати. Бувають ситуації, коли роки праці можуть бути не зараховані до трудового стажу. Однак у українців постало запитання, чи зараховується неповний місяць роботи до стажу як повний.
Як пояснюють у Пенсійному фонді України на сторінці у Facebook, неповний місяць буде вважатись повним за умови, коли особа сплачує мінімальний страховий внесок.
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Тож, українцю, за бажанням, треба сплатити 1474 гривні. Це мінімальний розмір внеску, бо мінімальна зарплата в Україні становить 6700 гривень (від суми треба забрати 22%).
Тому повний місяць зарахується до стажу, якщо за місяць працівникові нарахували зарплатню в розмірі не менше 6700 грн і сплатили з неї страховий внесок. При цьому не важливо, скільки днів він пропрацював.
Довідка Finance.ua:
- в Україні новий законопроєкт пропонує враховувати українцям набутий за кордоном стаж для призначення пенсії;
- українські пенсіонери, у яких стаж вищий за страхову норму, мають право на доплату. Вона нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно з законом.
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