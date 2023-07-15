Доплата до пенсії за понаднормовий стаж: хто і скільки може отримати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доплата до пенсії за понаднормовий стаж: хто і скільки може отримати

Особисті фінанси
50
Українські пенсіонери, у яких стаж вищий за страхову норму, мають право на доплату. Вона нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно з законом.

Хто має право на доплату

Відповідно до статті 28 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», доплату за понаднормовий стаж можуть отримувати українці, у яких у трудовій книжці зазначено:
  • Для чоловіків — понад 35 років стажу
  • Для жінок — понад 30 років стажу
Доплати нараховують пенсіонерам, які отримають пенсію за віком.

Суми доплат

У Пенсійному фонді України вказують, що розмір такої доплати не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить 2093 гривні. Отже, розмір доплати — 20,93 гривні.
Ця сума додається за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов’язкову норму страхового стажу. Тобто якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще +5 років, то його доплата становитиме 104,65 гривні.

Важливий нюанс

Пенсіонерам, які продовжують працювати, при зростанні прожиткового мінімуму доплату за стаж понад норму буде перераховано вже після звільнення з роботи.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.