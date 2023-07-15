Доплата до пенсії за понаднормовий стаж: хто і скільки може отримати — Finance.ua

Доплата до пенсії за понаднормовий стаж: хто і скільки може отримати Сьогодні 10:23 — Особисті фінанси

Українські пенсіонери, у яких стаж вищий за страхову норму, мають право на доплату. Вона нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно з законом.

Хто має право на доплату

Відповідно до статті 28 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», доплату за понаднормовий стаж можуть отримувати українці, у яких у трудовій книжці зазначено:

Для чоловіків — понад 35 років стажу

Для жінок — понад 30 років стажу

Доплати нараховують пенсіонерам, які отримають пенсію за віком.

Суми доплат

У Пенсійному фонді України вказують, що розмір такої доплати не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить 2093 гривні. Отже, розмір доплати — 20,93 гривні.

Ця сума додається за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов’язкову норму страхового стажу. Тобто якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще +5 років, то його доплата становитиме 104,65 гривні.

Важливий нюанс

Пенсіонерам, які продовжують працювати, при зростанні прожиткового мінімуму доплату за стаж понад норму буде перераховано вже після звільнення з роботи.

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