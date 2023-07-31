Чи враховуватимуть пенсіонерам в Україні стаж, набутий за кордоном: законопроєкт — Finance.ua

Чи враховуватимуть пенсіонерам в Україні стаж, набутий за кордоном: законопроєкт Сьогодні 15:34 — Особисті фінанси

Чи враховуватимуть пенсіонерам в Україні стаж, набутий за кордоном: законопроєкт

В Україні новий законопроєкт пропонує враховувати українцям набутий за кордоном стаж для призначення пенсії.

Також пропонується заборонити на державному рівні зараховувати до вислуги років періодів військової служби від 19 лютого 2014 року в силових структурах, на посадах держслужби, в органах місцевого самоврядування, інших державних органах країни-терористки росії, а також в окупаційній адміністрації рф.

Так, комітет ВР із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного й ухвалити за основу відповідний законопроєкт № 9453 «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України».

Законопроєкт пропонує враховувати під час призначення пенсії стаж, набутий за кордоном, зокрема в країнах-учасницях СНД, із якими було розірвано відповідні пенсійні угоди.

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«Ми пропонуємо враховувати для розміру пенсій, призначених в Україні, саме сплачений ЄСВ в Україні. Але для права на призначення пенсії пропонуємо враховувати стаж роботи за кордоном. Це стосуватиметься близько 1 млн майбутніх пенсіонерів.

Крім того, норми законопроєкту стосуються всіх наших громадян, які під час вимушеної міграції знайшли роботу. Ми сподіваємося, що вони повернуться в Україну. І на момент призначення пенсії період їхньої роботи за кордоном буде зараховано до загального стажу", — зазначила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

Як свідчить пояснювальна записка до проєкту, документом пропонується:

врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;



визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в рф.



Крім того, проектом акта передбачається доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;



якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;



якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;



якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.



Також пропонується відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

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