В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються — Finance.ua

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В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються

Особисті фінанси
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В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються
В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються
В Україні відповідно до законодавства та пов’язаних із ним нормативних актів існують декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий.
Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.
Які бувають різновиди стажу:
  • трудовий (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці;
  • страховий — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок (запроваджено з 01.01.2004);
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення пенсії;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня.
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«З моменту введення страхового стажу (01.01.2004) значення має не фактично відпрацьована кількість років, а період, протягом якого роботодавцем сплачено внески до Пенсійного фонду за найманого працівника. Трудовий стаж, отриманий до січня 2004 року, автоматично прирівнюється до страхового стажу» , — йдеться в повідомленні.

Що входить до страхового стажу

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», до страхового стажу пенсіонера зараховується:
  • строкова служба в армії;
  • догляд за дитиною-інвалідом;
  • військова (нестрокова) служба;
  • відпустка по вагітності та пологах;
  • відпустка по догляду за дитиною до 3-х років;
  • строкова альтернативна (невійськова) служба;
  • перебування на фронті або участь у бойових діях;
  • період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби;
  • інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання;
  • виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;
  • служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України;
  • строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку/перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю;
  • догляд за інвалідом I групи, особою, що вимагає постійного догляду (за висновком МСЕК), або такою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина.
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Додатково в період до 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються:
  • навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі й клінічній ординатурі;
  • період проживання дружин офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю (не більше 10 років).

Які документи підтверджують стаж

Підтвердження страхового стажу за період трудової діяльності до 1 липня 2000 року здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також інших документів про стаж (довідок підприємств, установ і організацій тощо). Після 1 липня 2000 року розрахунок страхового стажу проводиться за даними персонального обліку в Пенсійному фонді України.
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За матеріалами:
Finance.ua
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