В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються — Finance.ua

В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються

В Україні відповідно до законодавства та пов’язаних із ним нормативних актів існують декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.

Які бувають різновиди стажу:

трудовий (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці;

страховий — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок (запроваджено з 01.01.2004);

спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення пенсії;

пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня.

Читайте також Українці сплатили 5,7 млн грн за збільшення стажу та пенсії

«З моменту введення страхового стажу (01.01.2004) значення має не фактично відпрацьована кількість років, а період, протягом якого роботодавцем сплачено внески до Пенсійного фонду за найманого працівника. Трудовий стаж, отриманий до січня 2004 року, автоматично прирівнюється до страхового стажу» , — йдеться в повідомленні.

Що входить до страхового стажу

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», до страхового стажу пенсіонера зараховується:

строкова служба в армії;

догляд за дитиною-інвалідом;

військова (нестрокова) служба;

відпустка по вагітності та пологах;

відпустка по догляду за дитиною до 3-х років;

строкова альтернативна (невійськова) служба;

перебування на фронті або участь у бойових діях;

період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби;

інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання;

виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України;

строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку/перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю;

догляд за інвалідом I групи, особою, що вимагає постійного догляду (за висновком МСЕК), або такою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина.

Читайте також Неповний місяць праці зарахується до трудового стажу пенсіонера як повноцінний: за яких умов

Додатково в період до 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються:

навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі й клінічній ординатурі;

період проживання дружин офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю (не більше 10 років).

Які документи підтверджують стаж

Підтвердження страхового стажу за період трудової діяльності до 1 липня 2000 року здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також інших документів про стаж (довідок підприємств, установ і організацій тощо). Після 1 липня 2000 року розрахунок страхового стажу проводиться за даними персонального обліку в Пенсійному фонді України.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.