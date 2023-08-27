В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються — Finance.ua

В Україні існує декілька видів стажу роботи: чим вони відрізняються
В Україні відповідно до законодавства та пов’язаних із ним нормативних актів існують декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий.
Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.
Які бувають різновиди стажу:
- трудовий (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці;
- страховий — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок (запроваджено з 01.01.2004);
- спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення пенсії;
- пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня.
«З моменту введення страхового стажу (01.01.2004) значення має не фактично відпрацьована кількість років, а період, протягом якого роботодавцем сплачено внески до Пенсійного фонду за найманого працівника. Трудовий стаж, отриманий до січня 2004 року, автоматично прирівнюється до страхового стажу» , — йдеться в повідомленні.
Що входить до страхового стажу
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», до страхового стажу пенсіонера зараховується:
- строкова служба в армії;
- догляд за дитиною-інвалідом;
- військова (нестрокова) служба;
- відпустка по вагітності та пологах;
- відпустка по догляду за дитиною до 3-х років;
- строкова альтернативна (невійськова) служба;
- перебування на фронті або участь у бойових діях;
- період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби;
- інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання;
- виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;
- служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України;
- строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку/перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю;
- догляд за інвалідом I групи, особою, що вимагає постійного догляду (за висновком МСЕК), або такою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина.
Читайте також
Додатково в період до 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються:
- навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі й клінічній ординатурі;
- період проживання дружин офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю (не більше 10 років).
Які документи підтверджують стаж
Підтвердження страхового стажу за період трудової діяльності до 1 липня 2000 року здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також інших документів про стаж (довідок підприємств, установ і організацій тощо). Після 1 липня 2000 року розрахунок страхового стажу проводиться за даними персонального обліку в Пенсійному фонді України.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною