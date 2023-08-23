Українці сплатили 5,7 млн грн за збільшення стажу та пенсії — Finance.ua
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Українці сплатили 5,7 млн грн за збільшення стажу та пенсії

Особисті фінанси
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Українці сплатили 5,7 млн грн за збільшення стажу та пенсії
Українці сплатили 5,7 млн грн за збільшення стажу та пенсії
За п’ять місяців існування програми добровільних пенсійних внесків українці сплатили 5,7 млн грн.
Про це повідомили в Пенсійному фонді.
Загалом за цей час здійснили 2803 платежі, з яких більшість — за себе (84%), менше — на користь інших (16%).
Найбільший одноразовий платіж становив 106 019 грн. Особа, яка його сплатила, отримає п’ять місяців страхового стажу, за чотири з яких матиме найбільшу зарплату для обчислення пенсії (100 500 грн), а за один — 79 904,55 грн.
Сплатити добровільний пенсійний внесок можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Як збільшити страховий стаж онлайн

Відтепер сплатити добровільні страхові внески на загальнообов’язкове пенсійне страхування можна онлайн. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
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Внести кошти для збільшення страхового стажу або зарплати, яка враховуватиметься при майбутньому обчисленні пенсії, можна як за себе, так і за іншу людину.
Для цього потрібно:
  1. Авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису («Вхід»).
  2. У правій частині екрану обрати пункт «Добровільна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування» (Договір приєднання).
  3. Заповнити дані про особу, на користь якої він бажає сплачувати внески (прізвище, ім'я, по батькові, податковий номер, серію та номер паспорта, дату народження).
  4. Переглянути (за потребою) друковану форму договору.
  5. Надати згоду на передання та оброблення персональних даних, підписати договір та автоматично перейти на інтерфейс сплати внеску.
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За матеріалами:
Finance.ua
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