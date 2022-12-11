Призначення пенсії в Україні: за скільки можна докупити страховий стаж — Finance.ua

Призначення пенсії в Україні: за скільки можна докупити страховий стаж Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

Вимоги до страхового стажу в Україні щороку зростають. Але роботи від цього більше не стає, і людям передпенсійного віку не так вже й просто офіційно влаштуватися. Якщо до 60 років ви не накопичили потрібної кількості стажу, в уряді пропонують його докупити.

Вартість року страхового стажу прив’язана до мінімального розміру ЄСВ, що регламентований мінімальною зарплатою.

З 1 жовтня цього року мінімальна зарплата становить 6700 грн, а ЄСВ — 22% від неї: 1474 грн (6700×22%).

Формула розрахунку така: Страховий внесок ЄСВ множиться на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких бракує. За один рік пенсії коефіцієнт — 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 і далі за принципом.

Враховуючи мінімальний розмір ЄСВ, встановлений на 2022 рік, мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором добровільної участі (при купівлі страхового стажу) становить:

з 1 січня — 2860 грн,

з 1 жовтня — 2948 грн.

Якщо скласти суму виплат за рік, то виходить 34320 або 35376 грн відповідно.

За такою схемою, вже 3 роки стажу перейдуть суму у 100 тисяч грн.

Як бачимо, заплатити доведеться чимало, а чи окупитися пенсія — вже інше питання.

Але ви зможете вийти на пенсію в 60 років і отримувати свої виплати. Хоча за таких нечуваних сум можна почекати до 63 (за наявності стажу в 2023 році від 20 років) або в крайньому разі до 65 років (за наявності стажу від 15 років).

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