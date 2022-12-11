Призначення пенсії в Україні: за скільки можна докупити страховий стаж — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Призначення пенсії в Україні: за скільки можна докупити страховий стаж

Особисті фінанси
109
Вимоги до страхового стажу в Україні щороку зростають. Але роботи від цього більше не стає, і людям передпенсійного віку не так вже й просто офіційно влаштуватися. Якщо до 60 років ви не накопичили потрібної кількості стажу, в уряді пропонують його докупити.
Вартість року страхового стажу прив’язана до мінімального розміру ЄСВ, що регламентований мінімальною зарплатою.
З 1 жовтня цього року мінімальна зарплата становить 6700 грн, а ЄСВ — 22% від неї: 1474 грн (6700×22%).
Формула розрахунку така: Страховий внесок ЄСВ множиться на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких бракує. За один рік пенсії коефіцієнт — 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 і далі за принципом.
Враховуючи мінімальний розмір ЄСВ, встановлений на 2022 рік, мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором добровільної участі (при купівлі страхового стажу) становить:
з 1 січня — 2860 грн,
з 1 жовтня — 2948 грн.
Якщо скласти суму виплат за рік, то виходить 34320 або 35376 грн відповідно.
Місце для вашої реклами
За такою схемою, вже 3 роки стажу перейдуть суму у 100 тисяч грн.
Як бачимо, заплатити доведеться чимало, а чи окупитися пенсія — вже інше питання.
Але ви зможете вийти на пенсію в 60 років і отримувати свої виплати. Хоча за таких нечуваних сум можна почекати до 63 (за наявності стажу в 2023 році від 20 років) або в крайньому разі до 65 років (за наявності стажу від 15 років).
За матеріалами:
На пенсии
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.