Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій) — Finance.ua
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Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій)

Особисті фінанси
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Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій)
Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій)
Працівники деяких професій можуть значно раніше вийти на пенсію та отримувати виплати за вислугою років. Це пов’язано з тим, що з часом така робота може призвести до втрати професійної працездатності.

Хто може вийти на пенсію раніше

  • артисти — мають творчу діяльність від 20 до 35 років;
  • працівники авіації та льотно-випробного складу — стаж 25 років для чоловіків та 20 для жінок;
  • працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення — напрацьований спеціальний стаж роботи (30 років з 2024 року);
  • спортсмени — стаж не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.
Також за наявності відповідного загального стажу працівники на наступних посадах можуть піти на законний відпочинок з 50 — 55 років чоловіки та з 45 — 50 років жінки:
  • диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації;
  • бортпровідники;
  • працівники залізничного транспорту та метрополітену;
  • працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;
  • працівники, зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві;
  • механізатори (докери-механізатори) у портах;
  • плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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