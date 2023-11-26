Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій) — Finance.ua

Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій)
Працівники деяких професій можуть значно раніше вийти на пенсію та отримувати виплати за вислугою років. Це пов’язано з тим, що з часом така робота може призвести до втрати професійної працездатності.
Хто може вийти на пенсію раніше
- артисти — мають творчу діяльність від 20 до 35 років;
- працівники авіації та льотно-випробного складу — стаж 25 років для чоловіків та 20 для жінок;
- працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення — напрацьований спеціальний стаж роботи (30 років з 2024 року);
- спортсмени — стаж не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.
Також за наявності відповідного загального стажу працівники на наступних посадах можуть піти на законний відпочинок з 50 — 55 років чоловіки та з 45 — 50 років жінки:
- диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації;
- бортпровідники;
- працівники залізничного транспорту та метрополітену;
- працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;
- працівники, зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві;
- механізатори (докери-механізатори) у портах;
- плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.
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