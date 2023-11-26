Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій) — Finance.ua

Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій) Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій)

Працівники деяких професій можуть значно раніше вийти на пенсію та отримувати виплати за вислугою років. Це пов’язано з тим, що з часом така робота може призвести до втрати професійної працездатності.

Хто може вийти на пенсію раніше

артисти — мають творчу діяльність від 20 до 35 років;

працівники авіації та льотно-випробного складу — стаж 25 років для чоловіків та 20 для жінок;

працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення — напрацьований спеціальний стаж роботи (30 років з 2024 року);

спортсмени — стаж не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Також за наявності відповідного загального стажу працівники на наступних посадах можуть піти на законний відпочинок з 50 — 55 років чоловіки та з 45 — 50 років жінки:

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники, зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

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