Виплачують пів ставки: як буде зараховуватись страховий стаж — Finance.ua
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Виплачують пів ставки: як буде зараховуватись страховий стаж

Особисті фінанси
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Виплачують пів ставки: як буде зараховуватись страховий стаж
Виплачують пів ставки: як буде зараховуватись страховий стаж
Міністерство юстиції України роз’яснило окреме питання щодо зарахування страхового стажу.
У відомстві пояснили, чи зберігається страховий стаж, коли на підприємстві, яке зараз не працює, працівникам виплачують пів ставки.
«Страховий стаж зараховується в тому випадку, коли роботодавець сплачує мінімальний страховий внесок за працівника. Якщо у вас є додаток „Дія“, ви можете сформувати собі так звану довідку ОК-5. В ній якраз зазначені фактично сплачені страхові внески. Якщо на підприємстві простій, це не звільняє роботодавця від сплати обов’язкових платежів і частки заробітної плати. Але майте на увазі: якщо ваше підприємство вирішить не відправляти вас на простій, а призупиняти трудові відносини, то після цього вам припинять виплачувати зарплату і сплачувати страхові внески. І страховий стаж вам нараховуватися не буде», — сказано у роз’ясненні.
У Мін'юсті додали, що переведення з простою на призупинення трудових відносин можливе тоді, коли роботодавець доведе, що не лише він зі своєї сторони не може надавати вам роботу, а й ви внаслідок воєнного стану не можете виконувати свої трудові обов’язки.

Довідка Finance.ua:

  • працівники деяких професій можуть значно раніше вийти на пенсію та отримувати виплати за вислугою років. Це пов’язано з тим, що з часом така робота може призвести до втрати професійної працездатності;
  • з березня поточного року українці отримали можливість «купити» страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ;
  • у Пенсійному фонді України розповіли, коли буде зараховано до страхового стажу місяць, у якому cплату добровільного пенсійного внеску здійснено в останній день місяця.
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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