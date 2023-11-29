Виплачують пів ставки: як буде зараховуватись страховий стаж — Finance.ua

Виплачують пів ставки: як буде зараховуватись страховий стаж Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Виплачують пів ставки: як буде зараховуватись страховий стаж

Міністерство юстиції України роз’яснило окреме питання щодо зарахування страхового стажу.

У відомстві пояснили, чи зберігається страховий стаж, коли на підприємстві, яке зараз не працює, працівникам виплачують пів ставки.

«Страховий стаж зараховується в тому випадку, коли роботодавець сплачує мінімальний страховий внесок за працівника. Якщо у вас є додаток „Дія“, ви можете сформувати собі так звану довідку ОК-5. В ній якраз зазначені фактично сплачені страхові внески. Якщо на підприємстві простій, це не звільняє роботодавця від сплати обов’язкових платежів і частки заробітної плати. Але майте на увазі: якщо ваше підприємство вирішить не відправляти вас на простій, а призупиняти трудові відносини, то після цього вам припинять виплачувати зарплату і сплачувати страхові внески. І страховий стаж вам нараховуватися не буде», — сказано у роз’ясненні.

У Мін'юсті додали, що переведення з простою на призупинення трудових відносин можливе тоді, коли роботодавець доведе, що не лише він зі своєї сторони не може надавати вам роботу, а й ви внаслідок воєнного стану не можете виконувати свої трудові обов’язки.

Довідка Finance.ua:

працівники деяких професій можуть значно раніше вийти на пенсію та отримувати виплати за вислугою років. Це пов’язано з тим, що з часом така робота може призвести до втрати професійної працездатності;

з березня поточного року українці отримали можливість «купити» страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ;

у Пенсійному фонді України розповіли, коли буде зараховано до страхового стажу місяць, у якому cплату добровільного пенсійного внеску здійснено в останній день місяця.

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