Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня — Finance.ua

Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень.

Про це повідомляє ПФУ.

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні дев’ять місяців скоротилася на 147 953 особи до 10 539 968.

Скільки отримують українські пенсіонери:

пенсії у понад 10 тис. грн — 1,128 млн осіб (10,7%). Середній розмір у цій категорії 14 727 грн;

від 5001 до 10 тис. грн — 2,446 млн осіб. Середній розмір у цій категорії - 6 837 грн;

від 4001 до 5 тис. грн — 1,557 млн осіб. Середній розмір у цій категорії - 4 406 грн;

від 3001 до 4 тис. грн — 2,239 млн осіб. Середній розмір у цій категорії - 3 546 грн;

найменша частка пенсіонерів мають виплати до 2 тис. грн — таких всього 63,8 тис. осіб. Середній розмір у цій категорії - 1 229

При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3,0%.

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Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.

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