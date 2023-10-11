Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня — Finance.ua
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Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня

Особисті фінанси
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Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня
Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень.
Про це повідомляє ПФУ.
За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні дев’ять місяців скоротилася на 147 953 особи до 10 539 968.
Скільки отримують українські пенсіонери:
  • пенсії у понад 10 тис. грн — 1,128 млн осіб (10,7%). Середній розмір у цій категорії 14 727 грн;
  • від 5001 до 10 тис. грн — 2,446 млн осіб. Середній розмір у цій категорії - 6 837 грн;
  • від 4001 до 5 тис. грн — 1,557 млн осіб. Середній розмір у цій категорії - 4 406 грн;
  • від 3001 до 4 тис. грн — 2,239 млн осіб. Середній розмір у цій категорії - 3 546 грн;
  • найменша частка пенсіонерів мають виплати до 2 тис. грн — таких всього 63,8 тис. осіб. Середній розмір у цій категорії - 1 229
При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3,0%.
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Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.
За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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