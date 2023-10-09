Частина пенсіонерів в Україні може отримати доплату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Частина пенсіонерів в Україні може отримати доплату

76
Пенсія для учасників бойових дій повинна бути не менш ніж 210% від прожиткового мінімуму, що у 2023 році становить 2093 грн, і включати всі надбавки. Згідно з чинним законодавством, особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі лише 25% прожиткового мінімуму.
Тобто учасники бойових дій мають право на доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Про це йдеться в матеріалі «На пенсії».
При цьому доплату можуть встановити незалежно від виду пенсії. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році - 2093 грн — розмір надбавки для осіб зі статусом УБД становитиме 523,25 грн. Ця доплата передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».
До того ж відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій» № 656 від 28 липня 2010 року (у редакції від 16 липня 2021 року) учасники бойових дій повинні отримувати пенсію з усіма надбавками, розмір якої не повинен бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму — 4395,30 грн.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.