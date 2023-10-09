Частина пенсіонерів в Україні може отримати доплату — Finance.ua

Частина пенсіонерів в Україні може отримати доплату
Пенсія для учасників бойових дій повинна бути не менш ніж 210% від прожиткового мінімуму, що у 2023 році становить 2093 грн, і включати всі надбавки. Згідно з чинним законодавством, особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі лише 25% прожиткового мінімуму.
Тобто учасники бойових дій мають право на доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Про це йдеться в матеріалі «На пенсії».
При цьому доплату можуть встановити незалежно від виду пенсії. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році - 2093 грн — розмір надбавки для осіб зі статусом УБД становитиме 523,25 грн. Ця доплата передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».
До того ж відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій» № 656 від 28 липня 2010 року (у редакції від 16 липня 2021 року) учасники бойових дій повинні отримувати пенсію з усіма надбавками, розмір якої не повинен бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму — 4395,30 грн.
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