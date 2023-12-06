«У жодному банку таких відсотків немає»: міністерка соцполітики про переваги пенсійної системи — Finance.ua

«У жодному банку таких відсотків немає»: міністерка соцполітики про переваги пенсійної системи
Міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила про те, що чинна пенсійна система (солідарний рівень) вигідний українцям. Фактично із зарплати сплачують 18%, а отримують на пенсії приблизно 30%.
Про це міністерка заявила в інтерв'ю виданню Еспресо.
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Так, за її словам, наявна пенсійна система — найкращий спосіб заощадити.
«Не банк, не боргові папери, не страхові компанії, а саме Пенсійний фонд. Поясню на цифрах. Ми зараз сплачуємо в Пенсійний фонд у середньому 18% своїх офіційних доходів. А коли виходимо на пенсію, то отримуємо — навіть за сьогоднішніх дисбалансів — приблизно 30% своїх офіційних доходів. Де ще ви можете на таке розраховувати? У жодному банку таких відсотків немає. Ба більше, коли ви відкладаєте гроші у страховій компанії, вона обмежує вас по часу: 10−20 років виплат — і все. Держава вас не обмежує, скільки ти живеш — стільки й отримуєш пенсію», — сказала вона.
Зазначимо, українці платять із зарплати 22% єдиного соцвнеску, більша частина якого йде на пенсії. Вважається, що достатнім рівнем заміщення є 40%. Це передбачено в документах Міжнародної організації праці. Тобто «нормальний розмір» пенсії - близько 40% від звичної зарплати. Однак український пенсіонер у кращому випадку може розраховувати на 30%.
Є ще одна деталь, про яку також не зазначила міністерка. Наприклад, чоловіки в середньому живуть на пенсії 16,1 рік. При цьому, якщо працювати з 20 років, вони впродовж 40 років платять внески.
«Накопичувальна потрібна, вона має йти в парі з солідарною, це персоніфікований рахунок людини, яким ти керуєш сам. Але накопичувальна система також має певні ризики, тому що ці гроші потрібно правильно інвестувати, щоб вони не пропали. І для цього потрібен розвинутий інвестиційний ринок, фінансовий ринок.
Зараз війна, і його складно розвивати. Але на етапі післявоєнної відбудови в нас буде економічне зростання, і це буде вдалий час для старту накопичувальної системи", — прокоментувала Жолнович ідею впровадження накопичувальної пенсійної системи.
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