Найкращі та найгірші у світі пенсії: оприлюднено пенсійний індекс за 2023 рік — Finance.ua

Найкращі та найгірші у світі пенсії: оприлюднено пенсійний індекс за 2023 рік Сьогодні 10:55 — Особисті фінанси

Найкращі та найгірші у світі пенсії: оприлюднено пенсійний індекс за 2023 рік

У 2023 році пенсійні системи в більшості країн світу зазнавали стресу через старіння населення, зростання державного боргу та високу інфляцію.

Про це йдеться в щорічному Глобальному пенсійному індексі Інституту Mercer CFA, який оцінює системи на основі їх адекватності, стабільності та цілісності, пише Bloomberg.

У рейтингу 2023 року досліджувалися 47 країн.

Як стверджують експерти Mercer, проблема, яка зачепила практично всі досліджені пенсійні системи в світі, полягає в тому, що тепер люди похилого віку повинні піклуватися про своє утримання навіть після виходу на пенсію.

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«Ми більше не можемо покладатися лише на соціальне забезпечення чи державні пенсії», — заявив один з авторів звіту Mercer за 2023 рік Девід Нокс.

Згідно зі щорічним глобальним індексом, Нідерланди повернули собі звання найкращої у світі пенсійної системи.

Зазначається, що наразі Нідерланди реформують свою пенсійну програму з колективної структури на більш індивідуальний підхід. Проте, попри зміну системи в цій країні, вона все одно забезпечуватиме хороші переваги у порівнянні з іншими країнами, які досліджувалися.

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Крім того, найвищий індекс отримала пенсійна система Ізраїлю. Ісландія, яка минулого року була першою, посіла друге місце, а Данія — третє. Австралія посіла 5 місце, Велика Британія — 10, США — 22. Японія посіла 30 місце, а Китай — 35 місце.

При цьому, у звіті виділено кілька азійських систем, включаючи Китай, Корею, Сінгапур і Японію, які провели реформи, щоб покращити свої показники за останні п’ять років.

Також у звіті Mercer зазначається, що падіння рівня народжуваності спричинило тиск на економіку кількох країн і пенсійні системи в довгостроковій перспективі. Це, наприклад, негативно вплинуло на пенсійні показники таких країн, як Італія та Іспанія.

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Останню 47 сходинку рейтингу посіла пенсійна система Аргентини.

Україна в рейтингу 2023 року не досліджувалася.

Водночас рейтинг 2023 року містить особливості, які були відсутні у попередніх рейтингах і стосуються впливу штучного інтелекту на пенсійні системи в світі.

Так, на думку аналітиків, ШІ спроможний зробити пенсійні системи в світі більш ефективними. Йдеться насамперед про накопичувальні пенсійні системи. У цій галузі штучний інтелект може допомогти обирати найбільш ефективні, наприклад, пенсійні фонди.

«Штучний інтелект має потенціал для покращення пенсійних систем, сприяючи більш ефективному та більш обґрунтованому прийняттю рішень, що потенційно може призвести до вищих реальних інвестиційних прибутків», — зазначив сказав Девід Нокс.

На думку експерта, технологія штучного інтелекту спроможна допомогти людям приймати вдалі довгострокові фінансові рішення.

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Економічна Правда За матеріалами:

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