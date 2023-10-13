Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при нарахуванні пенсій — Finance.ua
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Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при нарахуванні пенсій

Казна та Політика
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Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при нарахуванні пенсій
Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при нарахуванні пенсій
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає бальну систему при нарахуванні пенсій справедливою.
Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.
«Я вважаю себе професіоналом у сфері фінансів, тому не можу давати якихось глибоких оцінок без законопроєкту. Безперечні і однозначні оцінки я буду давати, коли буде проєкт закону, але сама по собі ідея має декілька складових. Вона непогана, це справедлива система обрахунку пенсій, як і декілька інших справедливих систем», — переконаний депутат.
У Гетманцева два питання щодо запровадження нової системи при нарахуванні пенсій: джерело фінансування додаткових витрат держави і можливості справедливого нарахування балів.
«У нас відомо про працевлаштування і про те, яку зарплату отримувала людина тільки після 1998 року (про всіх). До 1998 року ця інформація відсутня і часто відсутні навіть ті підприємства, які могли би дати ці довідки. Як рахувати бали, якщо вони рахуються від кожного року роботи? Це технічне питання, але воно важливе», — зазначив нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні планують запровадити бальну систему при нарахуванні пенсій, яка вирівняє диспропорції. Про таке на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Telegram поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
  • За словами очільника уряду, основна мета оновлення пенсійної системи — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя.
  • «Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні - отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої - 8 балів», — зазначив очільник уряду.
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За матеріалами:
Українські Новини
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