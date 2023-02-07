Пільги на оплату комунальних послуг: хто має право на отримання — Finance.ua

Пільги на оплату комунальних послуг: хто має право на отримання Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Пільги на оплату комунальних послуг: хто має право на отримання

Окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду

«Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», — сказано в повідомленні.

До таких пільг належать, зокрема, пільги з оплати:

житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

палива та скрапленого газу.

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн). Пільга призначається на 12 місяців.

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Також надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу.

У розмірі 100 % знижки:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік);

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

У розмірі 50 % знижки:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб, з числа жертв нацистських переслідувань;

У розмірі 25 % знижки:

дітям війни.

Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, — людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.

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