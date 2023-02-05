Тарифи на комуналку: що буде з цінами після опалювального сезону — Finance.ua

Тарифи на комуналку: що буде з цінами після опалювального сезону Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Тарифи на комуналку: що буде з цінами після опалювального сезону

Деякі комунальні послуги для українців можуть подорожчати вже навесні 2023 року. Йдеться про тарифи на воду й електроенергію.

Про це розповів голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, подорожчання відбудеться через перегляд прайс-кепів (граничних цін). Прайс-кеп на електрику, наприклад, встановлено до 1 квітня, тому вже навесні вартість може змінитися.

Читайте також Українців попередили, що деякі комунальні тарифи можуть змінитися

«У нас є закон, який підписаний і працює, згідно з яким тарифи на тепло та гарячу воду, а також газ і розподіл газу залишаються незмінними під час війни та пів року після неї. Тобто тут у нас є чітке законодавче обмеження. Враховуючи, що була заява глави НКРЕКП, а вони мають прямий уплив на тарифи на електроенергію, тобто своїм рішенням можуть ухвалити рішення про зростання тарифів на електроенергію і воду. Тут можна очікувати як варіант — підняття тарифів на водопостачання, водовідведення та електроенергію, причому як для бізнесу, так і для побутового споживача. Але чи зростатимуть тарифи, поки немає жодних гарантій», — розповів Сергій Попенко.

Він також зазначив, що зараз прайс-кепи на електроенергію становлять 5 грн, але їх планують підвищити до 6 грн.

«Тому якщо пішла така розмова, то можемо очікувати й такий варіант як зростання тарифів на електроенергію. Але знову будь-яке рішення може бути скасовано», — додав Попенко.

Скільки коштує електроенергія зараз

Ціни на електроенергію були встановлені Кабміном України ще в жовтні 2021 року й досі не змінювалися. Відповідно, станом на 1 лютого для споживачів діють такі тарифи:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Для колективних побутових споживачів і гуртожитків (за весь обсяг споживання) тариф на електроенергію становить 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.