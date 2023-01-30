Українців попередили, що деякі комунальні тарифи можуть змінитися — Finance.ua

Українців попередили, що деякі комунальні тарифи можуть змінитися Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

«Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок», — сказав він, відповідаючи на питання, чи планується в 2023 році підвищення тарифів на комунальні послуги.

Ущаповський зазначив, що підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

«Зараз уряд разом з нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (тарифів — ред.)», — пояснив голова НКРЕКП.

Довідка Finance.ua:

у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив законопроекти, які пропонували запровадити на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, а також на газ та його розподіл для всіх категорій споживачів;

19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

УНІАН За матеріалами:

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