Хто має право на пенсію по інвалідності: роз’яснення ПФУ — Finance.ua

Хто має право на пенсію по інвалідності: роз’яснення ПФУ Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Хто має право на пенсію по інвалідності: роз’яснення ПФУ

Пенсія по інвалідності призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи, нагадують у ПФУ

Розповідаємо, хто має право на пенсії по інвалідності та які її розміри.

Пенсії по інвалідності по солідарній системі

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"(статті 30 -35).

Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи — 2 760 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп — 2 520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп — 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше — пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 № 2262-ХІI «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (статті 18−23).

Призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група — 100% сум грошового забезпечення;

II група — 80% сум грошового забезпечення;

III група — 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група — 70% сум грошового забезпечення;

II група — 60% сум грошового забезпечення;

III група — 40% сум грошового забезпечення.

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Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, — 13 604,50 грн (2093×650%);

ІІ група — 525% ПМ — 10 988,25 грн (2093×525%);

ІІІ група — 360% ПМ — 7534,80 грн (2093×360%).

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Порядок обчислення визначено Законом України від 28.02.1991 № 796-ХІI «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (статті 54, 59), Законом України від 29.06.2021 № 1584-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

із заробітної плати, яку отримувала особа в зоні відчуження у 1986−1990 роках;

або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

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Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

I група — 8187,48 грн;

II група — 6549,98 грн;

III групи — 5048,95 грн;

для дітей з інвалідністю — 5048,95 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

І група — 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік — 13 376,21 грн;

ІІ група — 80% - 10 700,97 грн (13 376,21×80%);

ІІІ група — 60% - 8 025,73 грн (13 376,21×60%).

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 14.10.2014 № 1697- VІІ «Про прокуратуру» (частина дев’ята стаття 86).

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

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