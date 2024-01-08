Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли видатки на виплати пенсій за рік — Finance.ua
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Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли видатки на виплати пенсій за рік

Казна та Політика
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Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли видатки на виплати пенсій за рік
Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли видатки на виплати пенсій за рік
Видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За оперативними даними, загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати у 2023 році склала 746,3 млрд гривень, що на 156,2 млрд гривень більше 2022 року.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
До бюджету ПФУ з усіх джерел фінансування надійшло 777,3 млрд гривень, що на 156,9 млрд гривень більше у порівнянні з 2022 роком.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
Доходи розподілялися наступним чином:
  • власні доходи 489,0 млрд гривень, (з яких 24,2 млрд гривень надходження за рахунок коштів державного бюджету України єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб, покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску);
  • кошти держбюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ 249,4 млрд гривень (загальна сума асигнувань з держбюджету за відповідною бюджетною програмою за 12 місяців становить 273,6 млрд гривень);
  • кошти на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі 35,5 млрд гривень.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
Нагадаємо, літніх людей в Україні можуть позбавити або, за деяких умов, заморозити виплати. Наприклад, якщо пенсіонер пів року не користується своїм банківським рахунком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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