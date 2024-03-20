5 шахрайських схем при купівлі вживаного автомобіля — Finance.ua

5 шахрайських схем при купівлі вживаного автомобіля Сьогодні 02:42 — Технології&Авто

5 шахрайських схем при купівлі вживаного автомобіля

Нині продається величезна кількість автомобілів з пробігом. Однак, коли справа доходить до купівлі - спроба знайти доглянутий автомобіль стає справжнім головним болем. Одна з головних проблем ринку вживаних автомобілів — покупці не можуть швидко виявити поширені шахрайські схеми з вживаними авто. Деякі старі автомобілі можуть відмінно виглядати зовні, проте при детальній перевірці виявляється безліч прихованих дефектів. Що в майбутньому неминуче призведе до несподіваного та вартісного ремонту.

Компанія carVertical провела дослідження і з’ясувала найпоширеніші види шахрайства при купівлі вживаних авто. Сервіс перевірки історії автомобіля збирає величезну кількість інформації про окремі автомобілі, включаючи записи з національних і приватних реєстрів, страхових компаній і баз даних викрадених автомобілів у багатьох країнах. Тому всі ці джерела були використані для даного дослідження.

Про дослідження:

Вибірка даних: було проаналізовано понад 1 мільйон звітів про історію автомобілів.

Країни: дослідження було проведено з використанням даних з Хорватії, Чеської Республіки, Болгарії, Угорщини, Естонії, Фінляндії, Франції, Бельгії, Білорусі, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, України, Сербії, Словаччини, Словенії та Швеції.



Ось найбільш поширені види шахрайства при купівлі вживаного автомобіля.

Автомобіль був пошкоджений в ДТП

Оскільки трафік в містах стає все щільнішим — водії все частіше потрапляють в ДТП. Дослідження carVertical показало, що майже третина (31%) всіх автомобілів, перевірених через цю платформу, отримували пошкодження в аваріях.

При виборі автомобіля рекомендується перевірити зазори між елементами кузова. Якщо деякі зазори сильно відрізняються, це може вказувати на пошкодження деталей або дешевий, неякісний кузовний ремонт. Недобросовісні продавці та шахраї намагаються приховати такі дефекти, тому покупцеві необхідно ретельно оглянути елементи кузова зблизька.

Скручений пробіг

У дослідженні carVertical кожен шостий автомобіль (16,7%) був зі скрученим пробігом. Шахрайство з пробігом дуже поширене серед нечистих на руку ділків, які імпортують вживані авто та намагаються продати їх із заниженими показниками одометра. Особливо часто зустрічається змотаний пробіг в дизельних автомобілях.

Разова корекція одометра — дешева послуга на чорному ринку, проте вона може збільшити вартість автомобіля на 25% і більше.

Відмотаний пробіг виявити досить нескладно. Зношеність деяких елементів автомобіля може говорити сама за себе. Якщо сидіння, кермо або перемикач передач виглядають сильно зношеними, але пробіг — невеликий, це одна з перших ознак, що варто пошукати інший автомобіль.

Крадений автомобіль

Купівля викраденого автомобіля — це, мабуть, найгірше, що може трапитися з покупцем. Зазвичай в такому випадку у нещасливих нових власників транспортні засоби конфіскують, повернути гроші може бути складно, а часто — зовсім нереально.

Автомобіль використовувався як таксі (або здавався в прокат)

Деякі водії навіть не підозрюють, що їх автомобіль раніше використовувався як таксі або його здавали в оренду. Такі машини, як правило, мають великий пробіг. І - в наслідок експлуатації, переважно, в міських умовах (де частіше бувають затори) — вже досить зношені. Та й обслуговували їх зазвичай не дуже якісно, часто економлячи на запчастинах та розхідниках.

Читайте також: Як купити авто зі США

Минулого року при перевірках історії автомобілів за допомогою carVertical було виявлено близько двох тисяч автомобілів, які раніше експлуатувалися як таксі або здавалися в прокат. Такі авто іноді можна визначити за кольором фарби, але особливо спритні ділки можуть навіть перефарбувати автомобіль. Звіт про перевірку історії автомобіля — набагато надійніше рішення для виявлення таких автомобілів. Яких, безумовно, краще уникати при купівлі.

Ціна автомобіля занадто низька

Покупцям вживаних авто краще уникати підозріло дешевих транспортних засобів, хоча для багатьох це досить велика спокуса. Якщо ціна занадто низька, щоб бути правдивою, покупцеві варто особливо ретельно перевірити автомобіль, також порівнюючи його з аналогічними варіантами на інших авторинках.

На перший погляд, такий варіант може виглядати дуже привабливо, але на практиці може виявитися, що автомобіль пригнаний з-за кордону та у нього скручений пробіг, або має серйозні приховані дефекти. Як наслідок — покупцеві краще відразу зупинитися та пошукати інший автомобіль.

Проте низька ціна не обов’язково є ознакою шахрайства. Іноді людям потрібно терміново продати машину з тих чи інших причин. Хоча у більшості випадків низька ціна — це вагомий привід для перевірки історії автомобіля в інтернеті. Результати перевірки допоможуть виявити причину, чому ціна така низька.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Автосвіт За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.