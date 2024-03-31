Шахраї виманюють ВLІК-код у Польщі: як українцям не потрапити у сітки зловмисників — Finance.ua

Шахраї виманюють ВLІК-код у Польщі: як українцям не потрапити у сітки зловмисників Сьогодні 16:03 — Світ

Шахраї виманюють ВLІК-код у Польщі: як українцям не потрапити у сітки зловмисників, Фото: gsminfo.com.ua

Одним із поширених методів шахрайства у Польщі є виманювання ВLІК-коду, який використовується для різних фінансових операцій. Його потрібно дуже ретельно берегти. Наразі у Польщі перебуває багато українців, тому варто знати, як не потрапити на гачок шахраїв.

Про це пише yavp.pl.

Для чого потрібен ВLІК-код

За допомогою цього коду власники можуть:

розраховуватися за покупки у фізичних магазинах;

сплачувати в інтернеті;

знімати готівку;

поповнювати рахунок в терміналах самообслуговування;

здійснювати перекази коштів і т.д.



Усе це можна робити без необхідності мати при собі платіжну картку.

Саме тому шахраї «полюють» за ВLІК-кодами, адже так вони можуть отримати доступ до чужих грошей.

Як шахраї виманюють ВLІК-код

Найчастіше зловмисники діють через соціальні мережі та месенджери. Українців попереджають про три поширені схеми використання ВLІК-коду:

Телефонний дзвінок із банку. Зловмисник прикидається співробітником фінустанови і повідомляє про несанкційоване втручання в особистий рахунок. Аби заблокувати картку чи здійснити інші попереджувальні заходи, просить згенерувати BLIK-код.

Зловмисник прикидається співробітником фінустанови і повідомляє про несанкційоване втручання в особистий рахунок. Аби заблокувати картку чи здійснити інші попереджувальні заходи, просить згенерувати BLIK-код. Позика від родичів або друзів. Шахрай зламує чужий акаунт в соцмережі та пише друзям про скрутне фінансове становище. Зазвичай близькі люди погоджуються позичити гроші на певний час, а BLIK-код допомагає швидко надіслати потрібну суму.

Шахрай зламує чужий акаунт в соцмережі та пише друзям про скрутне фінансове становище. Зазвичай близькі люди погоджуються позичити гроші на певний час, а BLIK-код допомагає швидко надіслати потрібну суму. OLX-покупки. Аферисти пишуть продавцеві товару про бажання його купити, але хочуть зробити замовлення через InPost. Якщо співрозмовник погодиться, то отримає посилання на фішинговий сайт, де потрібно вказати банківські дані та ввести ВLІК-код, аби підтвердити платіж.

Українських громадян, які наразі перебувають у Польщі, просять не розголошувати особисту інформацію, навіть якщо представляються банком або іншою офіційною установою.

Для початку необхідно детально перевірити, чи насправді ви розмовляєте зі справжнім представником або знайомою людиною, перш ніж погоджуватися на співпрацю.

Довідка Finance.ua:

Не розголошуйте дані картки . Не повідомляйте нікому повні реквізити картки (номер, термін дії та СVC2-код), PIN-код, пароль для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші паролі і коди, надіслані в SMS.

. Не повідомляйте нікому повні реквізити картки (номер, термін дії та СVC2-код), PIN-код, пароль для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші паролі і коди, надіслані в SMS. Змінюйте PIN-код та паролі . Після отримання картки необхідно змінити PIN-код, який вам надали. Це можна зробити у банкоматі. Час від часу змінюйте PIN-коди карток, а також паролі до онлайн-банкінгу.

. Після отримання картки необхідно змінити PIN-код, який вам надали. Це можна зробити у банкоматі. Час від часу змінюйте PIN-коди карток, а також паролі до онлайн-банкінгу. Не відповідайте на підозрілі питання . Часто шахраї прикидаються представниками банку, однак справжні працівники ніколи не попросять повідомити їм будь-які персональні дані або одноразовий код з SMS.

. Часто шахраї прикидаються представниками банку, однак справжні працівники ніколи не попросять повідомити їм будь-які персональні дані або одноразовий код з SMS. Не гайте часу. У випадку, якщо з вашої картки почали списуватися кошти, потрібно швидко звертатися до вашого банку з проханням заблокувати картку. Працівники повідомлять вас про наступні дії.

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