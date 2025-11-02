0 800 307 555
укр
Рейтинг найпопулярніших країн для переїзду у 2025 році (інфографіка)

Світ
90
У 2025 році Канада знову стала найпопулярнішим напрямком для тих, хто планує переїзд в іншу країну.
Про це свідчить глобальний аналіз пошукових запитів Google, проведений компанією 1st Move International, пише Daily Mail.

Найпопулярніші країни для переїзду у 2025 році

За даними дослідження, користувачі здійснили понад 269 тис. запитів щодо можливості еміграції до Канади. Країна випередила 74 інші напрямки, включені до дослідження.
Канада втримала лідерство завдяки стабільній економіці, високому рівню життя та перехоплюючими подих природними ландшафтами.
Другу сходинку посіла Австралія з понад 207 тис. пошуків. Країна приваблює емігрантів теплим кліматом, прекрасними пляжами і спокійним темпом життя.
На третьому місці — Ірландія, яка зібрала понад 179 тис. запитів. Як зазначають аналітики, це свідчить про зростання інтересу до європейських країн із помірним ритмом життя.
ТОП-10 найпопулярніших країн для переїзду у 2025 році
Раніше Finance.ua писав, що у 2025 році найкращим містом для життя визнано столицю Данії. Копенгаген отримав 98 балів за стабільність, освіту та інфраструктуру.
Finance.ua
