Де у світі живе найбільше мільярдерів

Світ
У 2024 році кількість мільярдерів у світі збільшилася на 5,6%, досягнувши рекордного рівня — 3508 осіб. Сукупний статок багатіїв зріс на 10,3% і тепер оцінюється в 13,4 трлн доларів.
Про це свідчить дослідження Billionaire Census 2025 компанії Altrata, повідомляє DW.

Рейтинг країн світу з найбільшою кількість мільярдерів

Лідером світового рейтингу мільярдерів залишаються Сполучені Штати Америки з 1135 надзаможними особами.
На другому місці — Китай, де налічується 321 багатій.
Трійку лідерів замкнула Німеччина — європейський рекордсмен за кількістю мільярдерів (184). Основне багатство в країні зосереджене у роздрібній торгівлі, автомобілебудуванні та логістиці.
Як зазначають аналітики, економіка Німеччини відстає від світових аналогів через структурні обмеження, які уповільнюють створення нового багатства.
Натомість виділяють наступні чинники, які відкривають можливості для зростання кількості мільярдерів:
  • зростання грамотно керованих активів;
  • висока дохідність акцій DAX;
  • збільшені державні витрати на оборону та інфраструктуру.
Четверте місце у світовому рейтингу мільярдерів розділили росія і Велика Британія — в обох країнах проживає 128 мільярдерів.
Зазначається, що кількість заможних людей в рф зросла на 8,5%, а їхній сукупний статок оцінюється в 457 млрд доларів. У Великій Британії цей показник зріс на 4,9%.
Finance.ua вже писав, що, за даними Forbes, у 2025 році у світі налічується понад 3 000 мільярдерів із сумарним статком 13,7 трлн євро. Більше ніж п’ята частина з них мешкає в Європі. Найбільше — у Німеччині, Італії, Великій Британії, Франції та Швеції.
За матеріалами:
Finance.ua
