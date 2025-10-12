Рейтинг європейських країн з найбільшою кількістю мільярдерів Сьогодні 12:09

Рейтинг європейських країн з найбільшою кількістю мільярдерів

У 2025 році у світі налічується понад 3 000 мільярдерів із сумарним статком 13,7 трлн євро. Більше ніж п’ята частина з них мешкає в Європі.

Про це пише Euronews, посилаючись на дані Forbes.

У яких європейських країнах найбільше мільярдерів

1. Німеччина

У країні мешкає 171 мільярдер, з сумарним статком 676,4 млрд євро. Найбагатшою людиною в Німеччині є Дітер Шварц із статком 35 млрд євро.

Читайте також Країни Європи з найбільшою нерівністю багатства

Власник групи компаній Schwarz, яка керує мережами супермаркетів Lidl та Kaufland, посідає 37 місце у рейтингу найбагатших людей у світі.

2. Італія

На другому місці — Італія. У країні проживає 74 доларові мільярдери, а їхні загальні статки сягають 289 млрд євро.

Найзаможніший італієць — Джованні Ферреро, очільник кондитерської компанії Ferrero SpA, зі статком 32,6 млрд євро, що робить його 41-ю найбагатшою людиною у світі.

3. Велика Британія

У Великій Британії проживає 55 мільярдерів, сукупний чистий капітал яких становить 203 млрд євро.

Читайте також Чому Італія стала найпривабливішою країною ЄС для багатіїв

Найбагатшою людиною країни є Майкл Платт, статки якого оцінюються в 16 млрд євро. Він є співзасновником і керуючим директором BlueCrest Capital Management, третьої за величиною хедж-фондової фірми в Європі. У світовому рейтингу Платт посідає 106-те місце.

4. Франція

Четверта європейська країна у рейтингу — Франція, де налічується 52 мільярдери.

Найзаможніший з них — Бернар Арно, очільник люксового холдингу LVMH, якій належать Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora та багато інших світових брендів. Його статок сягає 152 млрд євро, що робить його п’ятим найбагатшим у світі.

5. Швеція

Наступна країна у рейтингу Швеція з 45 мільярдерами. Найбагатший швед — Стефан Перссон, колишній голова модної компанії H&M, зі статком 15,9 млрд євро.

Читайте також Маск за кілька годин повернув собі титул найбагатшої людини світу

6. Швейцарія

У країні проживає 42 багатії. Перше місце серед мільярдерів ділять Джанлуїджі Апонте, засновник і голова правління MSC, та його дружина Рафаела Апонте-Діамант. Кожен із них володіє статком 32,2 млрд євро, що робить їх 44-ми найбагатшими людьми у світі.

Серед п’яти найбільших економік Європи Іспанія має лише 34 мільярдери. Лідер — Амансіо Ортега (106 млрд євро), дев’ятий у світі.

Кількість мільярдерів в інших європейських країнах:

Туреччина — 32 мільярдери;

Норвегія — 17;

Греція — 16;

Нідерланди — 13;

Ірландія, Бельгія та Чехія — по 11;

Польща та Кіпр — по 10;

Австрія та Данія — по 9;

Фінляндія — 7;

Румунія — 6;

Угорщина — 4;

Словаччина та Болгарія — по 2;

Португалія, Люксембург, Хорватія, Ісландія та Албанія — по 1.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.