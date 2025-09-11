0 800 307 555
Маск за кілька годин повернув собі титул найбагатшої людини світу

Гендиректор SpaceX та Tesla Ілон Маск повернув собі перше місце у списку найбагатших людей світу після короткочасної втрати цього титулу.
За даними Bloomberg Billionaires Index, станом на ранок 11 вересня його статки оцінюються у $384 млрд.
На другому місці — співзасновник Oracle Ларрі Еллісон із $383 млрд, а трійку замикає засновник Meta Марк Цукерберг ($264 млрд).
Напередодні Еллісон ненадовго випередив Маска завдяки різкому стрибку капіталу: після публікації квартальних результатів Oracle його статки збільшилися на $89 млрд. Це стало найбільшим одноденним зростанням у рейтингу Bloomberg.
54-річний Маск уперше очолив список мільярдерів у 2021 році. Відтоді він кілька разів поступався позиціями Джеффу Безосу (Amazon) та Бернару Арно (LVMH), однак торік повернув собі першість і утримував її понад 300 днів поспіль.
Нагадаємо, у статті ми розповідали, на яких авто їздять топ-5 найбагатших людей планети за версією видання Bloomberg. До цього переліку потрапили: Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джеф Безос, Ларрі Еллісон та Білл Гейтс. Їхні автопарки — це поєднання розкоші, технологій та індивідуального стилю.
