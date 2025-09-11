Маск за кілька годин повернув собі титул найбагатшої людини світу Сьогодні 12:21

Гендиректор SpaceX та Tesla Ілон Маск повернув собі перше місце у списку найбагатших людей світу після короткочасної втрати цього титулу.

За даними Bloomberg Billionaires Index, станом на ранок 11 вересня його статки оцінюються у $384 млрд.

На другому місці — співзасновник Oracle Ларрі Еллісон із $383 млрд, а трійку замикає засновник Meta Марк Цукерберг ($264 млрд).

Напередодні Еллісон ненадовго випередив Маска завдяки різкому стрибку капіталу: після публікації квартальних результатів Oracle його статки збільшилися на $89 млрд. Це стало найбільшим одноденним зростанням у рейтингу Bloomberg.

54-річний Маск уперше очолив список мільярдерів у 2021 році. Відтоді він кілька разів поступався позиціями Джеффу Безосу (Amazon) та Бернару Арно (LVMH), однак торік повернув собі першість і утримував її понад 300 днів поспіль.

