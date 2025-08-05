Керівництво Tesla виділило Маску акцій на $30 мільярдів — FT Сьогодні 04:16 — Фондовий ринок

Керівництво Tesla виділило Маску акцій на $30 мільярдів — FT

Рада директорів компанії Tesla схвалила виділення мільярдеру Ілону Маску 96 млн акцій на суму близько 30 млрд дол. у межах нової угоди про оплату його праці. Рішення погодили після того, як Маск пригрозив залишити компанію, якщо не отримає більше акцій.

Про це повідомляє FT з посиланням на заяву компанії.

Рішення схвалив спеціальний комітет, сформований радою директорів, до складу якого входять лише голова правління Робін Денхолм та Кетлін Вілсон-Томпсон, йдеться у заяві.

Зазначається, що після невтішних результатів минулого місяця Маск поновив свою погрозу залишити Tesla, якщо йому не нададуть більше акцій. Це сталося після того, як суддя штату Делавер скасував пакет виплат мільярдеру, який мав стати найбільшим в історії США.

Якщо Верховний суд штату Делавер задовольнить апеляцію, частка Маска в Tesla зросте з майже 13% до понад 20%.

«Збереження Ілона важливіше, ніж будь-коли раніше», — йдеться в листі компанії до акціонерів, повідомляє FT.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.