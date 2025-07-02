Трамп припустив, що Маск отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп припустив, що Маск отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії»

Технології&Авто
0
Трамп припустив, що Маск отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії»
Трамп припустив, що Маск отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії»
Президент США Дональд Трамп розкритикував бізнесмена Ілона Маска, заявивши, що мільярдер отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії».
Про це Трамп написав у Truth Social.
«Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися додому в Південну Африку», — йдеться у дописі.
Трамп також нагадав, що ще до того, як Маск підтримав його кандидатуру на президентських виборах, той знав про його «категоричну позицію» проти мандату на електромобілі.
Читайте також
«Це смішно, і це завжди було основною частиною моєї передвиборчої кампанії. Електромобілі — це добре, але не всіх треба примушувати володіти ними», — наголосив американський лідер.
The New York Times пише, що Маск припустив створення нової політичної партії, якщо законопроєкт про податки і витрати буде прийнято.
«Якщо цей божевільний закон про витрати буде прийнято, Американська партія буде сформована наступного дня. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній парті демократів і республіканців, щоб люди справді мали голос», — написав американський мільярдер.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems