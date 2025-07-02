Трамп припустив, що Маск отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії» — Finance.ua

Трамп припустив, що Маск отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії» 02.07.2025, 00:07 — Технології&Авто

Трамп припустив, що Маск отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії»

Президент США Дональд Трамп розкритикував бізнесмена Ілона Маска, заявивши, що мільярдер отримує «більше субсидій, ніж будь-хто в історії».

Про це Трамп написав у Truth Social.

«Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися додому в Південну Африку», — йдеться у дописі.

Трамп також нагадав, що ще до того, як Маск підтримав його кандидатуру на президентських виборах, той знав про його «категоричну позицію» проти мандату на електромобілі.

«Це смішно, і це завжди було основною частиною моєї передвиборчої кампанії. Електромобілі — це добре, але не всіх треба примушувати володіти ними», — наголосив американський лідер.

The New York Times пише , що Маск припустив створення нової політичної партії, якщо законопроєкт про податки і витрати буде прийнято.

«Якщо цей божевільний закон про витрати буде прийнято, Американська партія буде сформована наступного дня. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній парті демократів і республіканців, щоб люди справді мали голос», — написав американський мільярдер.

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