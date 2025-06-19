Компанія Ілона Маска через конкуренцію «спалює» $1 млрд на місяць — Bloomberg — Finance.ua
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Компанія Ілона Маска через конкуренцію «спалює» $1 млрд на місяць — Bloomberg

Технології&Авто
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Компанія Ілона Маска через конкуренцію «спалює» $1 млрд на місяць — Bloomberg
Компанія Ілона Маска через конкуренцію «спалює» $1 млрд на місяць — Bloomberg
Стартап штучного інтелекту xAI Ілона Маска «спалює» $1 млрд на місяць, намагаючись конкурувати з OpenAI та іншими ШІ-гігантами. Компанія планує витратити $13 млрд за 2025 рік за доходів у $500 млн.
Про це повідомляє Bloomberg.

Що сталося

xAI створили у 2023 році для розроблення чат-бота Grok. Компанія нібито витрачає величезні суми на побудову серверних ферм та закупівлю спеціальних чипів для навчання ШІ-моделей. За інформацією джерел, вона намагається залучити $9,3 млрд нового фінансування.
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На кінець березня у xAI залишилося лише $4 млрд готівки. Компанія планувала витратити майже всі ці гроші у другому кварталі. Для порівняння: OpenAI очікує доходи $12,7 млрд цього року — у 25 разів більше, ніж xAI.
Маск заперечив інформацію Bloomberg, написавши в X, що він несе нісенітницю. Однак джерела кажуть: навіть після отримання нового фінансування компанія витратить більше ніж половину грошей за наступні три місяці.
З моменту створення до червня 2025 року xAI залучила $14 млрд інвестицій. Серед інвесторів — Andreessen Horowitz, Sequoia Capital та VY Capital. Вартість компанії зросла з $51 млрд наприкінці 2024 року до $80 млрд у першому кварталі.
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За матеріалами:
vctr.media
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