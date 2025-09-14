0 800 307 555
Чому Італія стала найпривабливішою країною ЄС для багатіїв

Світ
17
Італія стала магнітом для інвесторів, яких приваблюють сприятливий інвестиційний клімат, процвітаючий ринок нерухомості та низькі податки.
Про це пише CNBC.

Чому Італія приваблює багатіїв

Система фіксованого податку, запроваджена у 2017 році, допомагає залучати іноземних інвесторів та заохочує талановитих італійців повертатися до країни після боргової кризи Єврозони.
Мілан перетворився на центр креативних і міжнародних бізнесів. Тут відкриваються приватні клуби та сервіси, орієнтовані на нових заможних резидентів.
Навіть після того, як фіксований податок для багатіїв на іноземні доходи зріс до 200 тисяч євро, заможні люди й надалі обирають Італію для проживання та бізнесу.

Як пояснює Маттео Пелла, старший брокер фірми нерухомості Berkshire Hathaway HomeService, їхнє багатство значно перевищує ці 200 тисяч євро, тому податок не є перешкодою.

Хто з багатіїв вже переїхав до Італії

За даними Henley & Partners, Італія стала топовим напрямком для мільярдерів у Європі.
Серед нових резидентів — найбагатша людина Єгипту Нассеф Сауріс та віце-голова Goldman Sachs Річард Гнодде.
Прогнозується, що цього року кількість нових багатих іноземних резидентів в Італії може досягти 3 600 осіб.
Через таку тенденцію ціни на житло в деяких регіонах країни різко зросли. Вартість квадратних метрів підвищилася в Мілані, Тоскані та Італійській Рів’єрі. У Ломбардії зростання склало 50% починаючи з 2017 року.
За матеріалами:
Finance.ua
