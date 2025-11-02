0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США фотографуватимуть іноземців на в’їзді та виїзді для створення бази даних розпізнавання облич

Світ
24
У США фотографуватимуть іноземців на в’їзді та виїзді для створення бази даних розпізнавання облич
У США фотографуватимуть іноземців на в’їзді та виїзді для створення бази даних розпізнавання облич
Служба митної та прикордонної охорони США (CBP) впроваджує нові правила, які дозволять їй фотографувати будь-яку людину, яка не є громадянином США, що в’їжджає або виїжджає з країни.
Про це повідомляє Engadget.

Чому у США фотографуватимуть іноземців при вʼїзді у країну

Таким чином CBP хоче зібрати достатньо даних для розпізнавання обличчя.
Читайте також
Згідно з поданими до Федерального реєстру уряду документами, Служба митної та прикордонної охорони разом з Міністерством внутрішньої безпеки хочуть боротися з терористичними загрозами, шахрайським використанням проїзних документів та будь-якими особами, що перевищують дозволений термін перебування.
У поданні зазначено, що CBP «впровадить інтегровану автоматизовану систему даних про в’їзд і виїзд для зіставлення записів, включаючи біографічні дані та біометричні дані, іноземців, які в’їжджають до Сполучених Штатів і виїжджають з них».
Служба вже має право вимагати фотографії та відбитки пальців від будь-якої людини, що в’їжджає в країну, але з новими правилами також отримає можливість вимагати фото тих, хто виїжджає.
Читайте також
Зроблені фотографії «створюватимуть галереї зображень, пов’язаних з окремими особами, включно з фотографіями, зробленими прикордонними службовцями, а також фото з паспортів або інших проїзних документів».
Галерею також використовуватимуть для порівняння з фотографіями, зроблених у пунктах в’їзду та виїзду.

Коли почнуть діяти нові правила

Нові правила набудуть чинності 26 грудня 2025 року. Крім того, CBP також знадобиться певний час для впровадження системи, що зможе впоратися з додатковим навантаженням.
Служба також заявляє, що «біометрична система в’їзду-виїзду може бути повністю впровадження у всіх комерційних аеропортах та морських портах як для в’їзду, так і для виїзду протягом найближчих трьох-п'яти років».
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems