У США фотографуватимуть іноземців на в’їзді та виїзді для створення бази даних розпізнавання облич
Служба митної та прикордонної охорони США (CBP) впроваджує нові правила, які дозволять їй фотографувати будь-яку людину, яка не є громадянином США, що в’їжджає або виїжджає з країни.
Про це повідомляє Engadget.
Чому у США фотографуватимуть іноземців при вʼїзді у країну
Таким чином CBP хоче зібрати достатньо даних для розпізнавання обличчя.
Згідно з поданими до Федерального реєстру уряду документами, Служба митної та прикордонної охорони разом з Міністерством внутрішньої безпеки хочуть боротися з терористичними загрозами, шахрайським використанням проїзних документів та будь-якими особами, що перевищують дозволений термін перебування.
У поданні зазначено, що CBP «впровадить інтегровану автоматизовану систему даних про в’їзд і виїзд для зіставлення записів, включаючи біографічні дані та біометричні дані, іноземців, які в’їжджають до Сполучених Штатів і виїжджають з них».
Служба вже має право вимагати фотографії та відбитки пальців від будь-якої людини, що в’їжджає в країну, але з новими правилами також отримає можливість вимагати фото тих, хто виїжджає.
Зроблені фотографії «створюватимуть галереї зображень, пов’язаних з окремими особами, включно з фотографіями, зробленими прикордонними службовцями, а також фото з паспортів або інших проїзних документів».
Галерею також використовуватимуть для порівняння з фотографіями, зроблених у пунктах в’їзду та виїзду.
Коли почнуть діяти нові правила
Нові правила набудуть чинності 26 грудня 2025 року. Крім того, CBP також знадобиться певний час для впровадження системи, що зможе впоратися з додатковим навантаженням.
Служба також заявляє, що «біометрична система в’їзду-виїзду може бути повністю впровадження у всіх комерційних аеропортах та морських портах як для в’їзду, так і для виїзду протягом найближчих трьох-п'яти років».
Поділитися новиною
Також за темою
У США фотографуватимуть іноземців на в’їзді та виїзді для створення бази даних розпізнавання облич
Де у світі живе найбільше мільярдерів
У Чехії зросла кількість українських біженців після дозволу виїзду чоловіків до 23 років
Трамп скоротив квоту на прийом біженців до 7,5 тисячі. Це найнижчий рівень за 40 років
Єврокомісія вимагає від Угорщини, Словаччини та Польщі скасувати обмеження на український експорт
Нові санкції завдадуть росії щорічних втрат на 50 мільярдів доларів — Зеленський