У США фотографуватимуть іноземців на в'їзді та виїзді для створення бази даних розпізнавання облич

У США фотографуватимуть іноземців на в’їзді та виїзді для створення бази даних розпізнавання облич

Служба митної та прикордонної охорони США (CBP) впроваджує нові правила, які дозволять їй фотографувати будь-яку людину, яка не є громадянином США, що в’їжджає або виїжджає з країни.

Про це повідомляє Engadget.

Чому у США фотографуватимуть іноземців при вʼїзді у країну

Таким чином CBP хоче зібрати достатньо даних для розпізнавання обличчя.

Згідно з поданими до Федерального реєстру уряду документами, Служба митної та прикордонної охорони разом з Міністерством внутрішньої безпеки хочуть боротися з терористичними загрозами, шахрайським використанням проїзних документів та будь-якими особами, що перевищують дозволений термін перебування.

У поданні зазначено, що CBP «впровадить інтегровану автоматизовану систему даних про в’їзд і виїзд для зіставлення записів, включаючи біографічні дані та біометричні дані, іноземців, які в’їжджають до Сполучених Штатів і виїжджають з них».

Служба вже має право вимагати фотографії та відбитки пальців від будь-якої людини, що в’їжджає в країну, але з новими правилами також отримає можливість вимагати фото тих, хто виїжджає.

Зроблені фотографії «створюватимуть галереї зображень, пов’язаних з окремими особами, включно з фотографіями, зробленими прикордонними службовцями, а також фото з паспортів або інших проїзних документів».

Галерею також використовуватимуть для порівняння з фотографіями, зроблених у пунктах в’їзду та виїзду.

Коли почнуть діяти нові правила

Нові правила набудуть чинності 26 грудня 2025 року. Крім того, CBP також знадобиться певний час для впровадження системи, що зможе впоратися з додатковим навантаженням.

Служба також заявляє, що «біометрична система в’їзду-виїзду може бути повністю впровадження у всіх комерційних аеропортах та морських портах як для в’їзду, так і для виїзду протягом найближчих трьох-п'яти років».

