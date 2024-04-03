Українці дедалі частіше стають жертвами шахраїв: скільки грошей виманили в 2023 році — Finance.ua

Українці дедалі частіше стають жертвами шахраїв: скільки грошей виманили в 2023 році Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Українці дедалі частіше стають жертвами шахраїв: скільки грошей виманили в 2023 році, Фото: Freepik

Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Сума збитків

Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році.

Середня сума однієї незаконної операції минулого року становила 3 065 гривень, що на 39% більше, ніж у 2022 році (у 2022 році - 2 200 гривень).

За даними НБУ, починаючи з 2023 року, дані щодо збитків подають не тільки банківські установи, а й оператори поштового зв’язку та небанківські фінансові установи, що отримали право на здійснення емісії та/або еквайрингу електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні послуги». Частка збитків у таких установ у загальній сумі збитків від незаконних дій за 2023 рік становила 0,4%, за кількістю випадків — 0,2%.

Найрозповсюдженіші сценарії платіжного шахрайства:

розсилання шахраями фейкових повідомлень про можливість отримання допомоги від держави, соціальних фондів;

виготовлення дубліката SIM-карти, зокрема eлектронної SIM-карти, фінансового номера телефону клієнта внаслідок виманювання кодів доступу до застосунків мобільних операторів зв’язку;

дзвінок від осіб, які видають себе за працівників служби безпеки банку, щоб отримати реквізити платіжної картки;

поширення повідомлень у меседжерах, соціальних мережах про можливості отримання додаткового прибутку за виконання певних завдань у соціальних мережах чи в Інтернеті.

Шахрайство з платіжними картками торік найчастіше відбувалося через мережу Інтернет — 83% від загальної кількості випадків. Водночас лише 17% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Середня сума однієї незаконної операції в мережі Інтернет у 2023 році зросла на 31% та становила 3 150 гривень (у 2022 році - 2 408 гривень).

Правила використання платіжних карток

В жодному разі не слід розголошувати реквізити платіжних карток [номер картки, термін дії, три цифри на звороті картки (CVV-код), логін та пароль для входу до інтернет-банкінгу].

Також особливо небезпечним є розголошення одноразових паролів, що надсилаються в смс-повідомленні від надавача платіжних послуг (зокрема банків) та мобільних операторів зв’язку, персональних даних тощо.

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Крім того, з метою посилення захисту персональних даних варто пройти ідентифікацію в оператора мобільного зв’язку (тобто «підв'язатиˮ SIM-карту до своїх ідентифікаційних даних) та не використовувати неперсоніфіковані SIM-карти як фінансовий номер телефону.

Інфографіка: НБУ

Нагадаємо, користуючись безкоштовною мережею відкритого доступу Wi-Fi у громадських місцях, кав’ярнях та транспорті, потрібно розуміти , що існує ризик для ваших особистих та фінансових даних.

Банки та міжнародні платіжні системи дбають про безпеку платежів, саме тому розрахунки банківською карткою або смартфоном, оплата за товари та послуги в інтернеті чи переказ коштів онлайн є захищеними. Однак максимально захистити особисту та фінансову інформацію можна лише у випадку, якщо ви правильно користуєтеся банківською карткою.

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