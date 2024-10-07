Відсьогодні зростають ціни на оформлення паспорта і посвідчення водія — Finance.ua

Відсьогодні зростають ціни на оформлення паспорта і посвідчення водія Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Відсьогодні зростають ціни на оформлення паспорта і посвідчення водія

З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.

Про це повідомив Паспортний сервіс на офіційному сайті.

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Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн ;

; оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн ;

; обмін посвідчення водія — 950 грн ;

; обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн ;

; проставлення апостиля — 650 грн.

Нагадаємо, з серпня 2024 року було зменшено вік, з якого громадянин України може звернутися для оформлення закордонного паспорту самостійно — тепер це можна зробити з 14 років (раніше було з 16 років).

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Також було уніфіковано вартість оформлення паспорту в разі звернення за кордоном до представництва ДП «Документ» — у таких випадках адміністративний збір буде рівнозначним, що й на території України. Якщо особа звертається за оформленням внутрішнього або закордонного паспорту за кордоном — строк його оформлення не має перевищувати 3 місяців.

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