Відсьогодні зростають ціни на оформлення паспорта і посвідчення водія — Finance.ua

Відсьогодні зростають ціни на оформлення паспорта і посвідчення водія
З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.
Про це повідомив Паспортний сервіс на офіційному сайті.
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Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:
- оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;
- оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн;
- обмін посвідчення водія — 950 грн;
- обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;
- проставлення апостиля — 650 грн.
Нагадаємо, з серпня 2024 року було зменшено вік, з якого громадянин України може звернутися для оформлення закордонного паспорту самостійно — тепер це можна зробити з 14 років (раніше було з 16 років).
Також було уніфіковано вартість оформлення паспорту в разі звернення за кордоном до представництва ДП «Документ» — у таких випадках адміністративний збір буде рівнозначним, що й на території України. Якщо особа звертається за оформленням внутрішнього або закордонного паспорту за кордоном — строк його оформлення не має перевищувати 3 місяців.
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