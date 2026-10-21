Відпустка військовослужбовців: які документи потрібні, право на виїзд за кордон

Для щорічної основної відпустки та відпустки за сімейними обставинами час, необхідний для проїзду в межах України до місця відпустки та назад, не зараховується до її тривалості, але не може перевищувати двох діб в один кінець.
Зберігайте відпускний квиток протягом усієї поїздки: він потрібен для взяття на облік і зняття з нього за місцем відпустки.
Де і коли стати на облік під час відпустки
Після прибуття до місця проведення відпустки станьте на облік не пізніше наступного дня. Зробіть це в органі управління ВСП у гарнізоні або в найближчому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За день до вибуття до місця служби зніміться з обліку.
Право військових на відпустку за кордоном
Виїхати за кордон у відпустку можна лише з дозволу командира військової частини. Він ухвалює рішення індивідуально за вашим рапортом.
У рапорті про надання відпустки вкажіть дати виїзду й повернення, місто та адресу перебування, вид транспорту та пункт пропуску. Рапорт про відпустку подайте командиру підрозділу не пізніше ніж за 15 календарних днів до її початку за графіком.
Рапорт на відпустку можна подати через Армія+. Саме подання рапорту не є дозволом на виїзд за кордон — потрібне рішення командира.
На кордоні мати при собі потрібно:
закордонний паспорт;
військовий квиток, посвідчення офіцера;
відпускний квиток встановленого зразка;
витяг з наказу командира військової частини про дозвіл на виїзд.
Подбайте про ці документи заздалегідь: їх наявність і правильне оформлення підтверджують законність виїзду та спрощують проходження кордону.
Раніше ми писали, чи можуть військові отримати гроші замість невикористаної відпустки.
Військовослужбовці, які продовжують службу, не можуть за власним бажанням відмовитися від щорічної основної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію. Натомість у разі звільнення з військової служби передбачено компенсацію за відповідні невикористані дні відпустки.
До цього Finance.ua зазначав, що військовослужбовці мають право на отримання відпустки за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.