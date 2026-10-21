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Відпустка військовослужбовців: які документи потрібні, право на виїзд за кордон

Особисті фінанси
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Відпустка військовослужбовців: які документи потрібні, право на виїзд за кордон
Відпустка військовослужбовців: які документи потрібні, право на виїзд за кордон
Які документи потрібно мати при собі у щорічній відпустці, як перевірити їх перед вибуттям і що зробити на місці, роз’яснює Міноборони.
Правильно оформлені документи допоможуть військовослужбовцю спокійно дістатися до рідних і провести відпустку без зайвих клопотів.

Документи

Відпустку військовому надає командир військової частини наказом. Усна домовленість чи рапорт, який лежить у штабі, права вибути у відпустку не дають.
Відпустка військовослужбовців: які документи потрібні, право на виїзд за кордон
Форму відпускного квитка встановлено у додатку 30 Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 31 січня 2024 року № 40.
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Як перевірити відпускний квиток перед виїздом

Перевірте квиток особисто, поки ви в частині. Якщо знайдете помилку, зверніться до діловодства для її виправлення до виїзду.
Звірте п’ять пунктів:
  1. Вид, тривалість і дати відпустки. Перевірте, чи правильно зазначено вид відпустки, кількість днів, дату її початку та закінчення відповідно до наказу.
  2. Дата і місце повернення. У квитку окремо зазначено, коли та куди ви зобов’язані прибути після відпустки. Перевірте ці відомості з урахуванням наданого часу на дорогу.
  3. Місце відпустки. Населений пункт відповідає погодженому місцю проведення відпустки.
  4. Підпис і печатка. На квитку є підпис командира (начальника) або особи, яка в установленому порядку виконує його обов’язки, та печатка військової частини.
  5. Особисті дані. Прізвище, ім’я, по батькові та військове звання написані без помилок.
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Для щорічної основної відпустки та відпустки за сімейними обставинами час, необхідний для проїзду в межах України до місця відпустки та назад, не зараховується до її тривалості, але не може перевищувати двох діб в один кінець.
Зберігайте відпускний квиток протягом усієї поїздки: він потрібен для взяття на облік і зняття з нього за місцем відпустки.

Де і коли стати на облік під час відпустки

Після прибуття до місця проведення відпустки станьте на облік не пізніше наступного дня. Зробіть це в органі управління ВСП у гарнізоні або в найближчому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За день до вибуття до місця служби зніміться з обліку.
Відпустка військовослужбовців: які документи потрібні, право на виїзд за кордон

Право військових на відпустку за кордоном

Виїхати за кордон у відпустку можна лише з дозволу командира військової частини. Він ухвалює рішення індивідуально за вашим рапортом.
У рапорті про надання відпустки вкажіть дати виїзду й повернення, місто та адресу перебування, вид транспорту та пункт пропуску. Рапорт про відпустку подайте командиру підрозділу не пізніше ніж за 15 календарних днів до її початку за графіком.
Рапорт на відпустку можна подати через Армія+. Саме подання рапорту не є дозволом на виїзд за кордон — потрібне рішення командира.
На кордоні мати при собі потрібно:
  • закордонний паспорт;
  • військовий квиток, посвідчення офіцера;
  • відпускний квиток встановленого зразка;
  • витяг з наказу командира військової частини про дозвіл на виїзд.
Подбайте про ці документи заздалегідь: їх наявність і правильне оформлення підтверджують законність виїзду та спрощують проходження кордону.
Раніше ми писали, чи можуть військові отримати гроші замість невикористаної відпустки. Військовослужбовці, які продовжують службу, не можуть за власним бажанням відмовитися від щорічної основної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію. Натомість у разі звільнення з військової служби передбачено компенсацію за відповідні невикористані дні відпустки.
До цього Finance.ua зазначав, що військовослужбовці мають право на отримання відпустки за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Військовий квитокВійськовозобов'язаний
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